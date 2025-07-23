Hayvan barınağında skandal görüntüler! Sosyal medyada tepki yağdı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde belediyenin hayvan barınağında telef oldukları iddia edilen köpeklerin görüntüsü sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu. Belediye tarafından ise yapılan açıklamada, yasaklı ırk olan iki köpeğin ekiplerin gözetiminde uyutulduğu ve bu köpeklerin ölüm vakitlerine kadar barınakta tutuldukları ifade edildi.

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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde belediyeye ait hayvan barınağında yaşanan olay tepkilere neden oldu. İddiaya göre ilçenin güneyinde yer alan Suriye sınırındaki Mürşitpınar yolu üzerindeki hayvan barınağında köpekler telef oldu.

Telef olan köpeklerin görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Gündüz vakti çekilen görüntülerde barınaktaki 2 köpeğin yerde yattıkları gözlendi. Akşam vakti çekilen görüntülerde de köpeklerin halen kaldırılmadığı görüldü.

Sosyal medyada yayımlanan görüntüler sonrası vatandaşlar belediyeye tepki gösterdi. Belediye tarafından yapılan açıklamada, yasaklı ırk olan iki köpeğin ekiplerin gözetiminde uyutulduğu ve bu köpeklerin ölüm vakitlerine kadar barınakta tutuldukları ifade edildi. Köpeklerin daha sonra ekipler tarafından alınarak uygun bir alanda gömüldükleri belirtildi.