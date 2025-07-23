BIST 10.610
DOLAR 40,45
EURO 47,51
ALTIN 4.456,75
HABER /  GÜNCEL

Ölmeden önce kendisini vuran kayınbiraderini ezmeye çalıştı! Şok cinayet

İSTANBUL Üsküdar’da ailevi meseleleri konuşmak için buluşan iki akraba, yemekte tartıştı. Enişte ile kayınbirader arasındaki tartışma bir benzin istasyonunda kanlı bir hesaplaşmaya dönüştü. Kayınbirader arbede sırasında eniştesini onun silahıyla vurdu. Yaralı olan enişte ölmeden önce kayınbiraderini arabasıyla ezmeye çalıştı. Enişte öldü, kayınbirader tutuklandı.

Abone ol

Olay, İstanbul’un Üsküdar ilçesi Kısıklı Mahallesi’nde yaşandı. Ekol TV'en Gamze Şimşek’in haberine göre, Ali Bayraktar, ailevi bir meseleyi konuşmak için eşinin kardeşi kayınbiraderi Murat Gölbaşı’nı yemeğe davet etti. İkili, önce bir benzin istasyonunda buluştu; ardından birlikte yemek yemek üzere yola çıktı. Ancak yemeğin ortasında başlayan sert tartışma, bir türlü yatışmadı.

Benzin istasyonunda cinayet
Tartışmanın ardından tekrar buluştukları benzin istasyonuna dönen ikili arasında yaşanan arbede sırasında Ali Bayraktar silahını çıkarttı. İkili arasında araçta arbede yaşandı. İddiaya göre silah ateş aldı ve Ali Bayraktar, karnından ve bacağından ağır yaralandı.

Silahı alıp araçtan indi
36 yaşındaki kayınbirader Murat Gölbaşı, paniğe kapılarak silahı çantasına koydu ve araçtan indi. Markete gidip yardım isteyen kayınbiraderi aracıyla bekleyen Ali Bayraktar, onu görünce aracını üstüne sürdü. Araç, benzin pompalarına çarparak durabildi. O anlarda istasyon çalışanı da saniyelerle kurtuldu. Olaydan sonra Murat Gölbaşı kaçarken, çevredeki vatandaşlar yaralı Bayraktar’a müdahale etti.

Enişte öldü kayınbirader tutuklandı

Ölmeden önce kendisini vuran kayınbiraderini ezmeye çalıştı! Şok cinayet - Resim: 0Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 67 yaşındaki Ali Bayraktar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan Murat Gölbaşı, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan Gölbaşı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
En tehlikeli 24 saat! Uzmanlar bugün dünden beter olacak diyor gölgede 42 derece
Foto Galeri En tehlikeli 24 saat! Uzmanlar bugün dünden beter olacak diyor gölgede 42 derece Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Genç modele taciz şoku! Eğlence mekanında tanıştığı adam kabusu oldu
Genç modele taciz şoku! Eğlence mekanında tanıştığı adam kabusu oldu
MSF’den 18,6 milyar TL’lik hisse satışı
MSF’den 18,6 milyar TL’lik hisse satışı
Konutta yeni dönem başlıyor: Bakan Kurum detayları açıklayacak
Konutta yeni dönem başlıyor: Bakan Kurum detayları açıklayacak
LGS tercih süreci yarın sona erecek! Yerleştirme sonuçları o tarihte açıklanacak
LGS tercih süreci yarın sona erecek! Yerleştirme sonuçları o tarihte açıklanacak
Piyasaya uygunsuz ürün arz eden firmalara ceza yağdı
Piyasaya uygunsuz ürün arz eden firmalara ceza yağdı
Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı mesajı! Hızla ilerlemeye devam ediyoruz
Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı mesajı! Hızla ilerlemeye devam ediyoruz
Orman yangınlarıyla ilgili 23 kişi gözaltına alındı, 4'ü tutuklandı! Yangınların çıkış sebepleri de belli oldu
Orman yangınlarıyla ilgili 23 kişi gözaltına alındı, 4'ü tutuklandı! Yangınların çıkış sebepleri de belli oldu
DEM ve BBP arasında kavga çıktı! Mustafa Destici 'DEM kendini feshetsin' deyince başladı
DEM ve BBP arasında kavga çıktı! Mustafa Destici 'DEM kendini feshetsin' deyince başladı
Dolar ve Euro'da alış-satış rakamları
Dolar ve Euro'da alış-satış rakamları
İzinsiz yabancı işçi çalıştıranlar şimdi yandı! Karar Resmi Gazete çıktı
İzinsiz yabancı işçi çalıştıranlar şimdi yandı! Karar Resmi Gazete çıktı
Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Diş hekimleri iş bırakacak bu tarihlerde randevusu olanlar dikkat
Diş hekimleri iş bırakacak bu tarihlerde randevusu olanlar dikkat