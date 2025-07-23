Ölmeden önce kendisini vuran kayınbiraderini ezmeye çalıştı! Şok cinayet

İSTANBUL Üsküdar’da ailevi meseleleri konuşmak için buluşan iki akraba, yemekte tartıştı. Enişte ile kayınbirader arasındaki tartışma bir benzin istasyonunda kanlı bir hesaplaşmaya dönüştü. Kayınbirader arbede sırasında eniştesini onun silahıyla vurdu. Yaralı olan enişte ölmeden önce kayınbiraderini arabasıyla ezmeye çalıştı. Enişte öldü, kayınbirader tutuklandı.

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Olay, İstanbul’un Üsküdar ilçesi Kısıklı Mahallesi’nde yaşandı. Ekol TV'en Gamze Şimşek’in haberine göre, Ali Bayraktar, ailevi bir meseleyi konuşmak için eşinin kardeşi kayınbiraderi Murat Gölbaşı’nı yemeğe davet etti. İkili, önce bir benzin istasyonunda buluştu; ardından birlikte yemek yemek üzere yola çıktı. Ancak yemeğin ortasında başlayan sert tartışma, bir türlü yatışmadı.

Benzin istasyonunda cinayet

Tartışmanın ardından tekrar buluştukları benzin istasyonuna dönen ikili arasında yaşanan arbede sırasında Ali Bayraktar silahını çıkarttı. İkili arasında araçta arbede yaşandı. İddiaya göre silah ateş aldı ve Ali Bayraktar, karnından ve bacağından ağır yaralandı.

Silahı alıp araçtan indi

36 yaşındaki kayınbirader Murat Gölbaşı, paniğe kapılarak silahı çantasına koydu ve araçtan indi. Markete gidip yardım isteyen kayınbiraderi aracıyla bekleyen Ali Bayraktar, onu görünce aracını üstüne sürdü. Araç, benzin pompalarına çarparak durabildi. O anlarda istasyon çalışanı da saniyelerle kurtuldu. Olaydan sonra Murat Gölbaşı kaçarken, çevredeki vatandaşlar yaralı Bayraktar’a müdahale etti.

Enişte öldü kayınbirader tutuklandı

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 67 yaşındaki Ali Bayraktar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan Murat Gölbaşı, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan Gölbaşı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.