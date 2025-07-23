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Dehşet! Annesini 11 yerinden bıçakladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Dehşet! Annesini 11 yerinden bıçakladı

Samsun'un İlkadım ilçesinde annesini bıçakla yaralayan kadın, gözaltına alındı. İlk ifadesinde annesini bıçakla yaraladığını inkar eden zanlı, daha sonra suçunu itiraf etti.

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Alınan bilgiye göre, Erdin Sokağı'nda ikamet eden G.M. (61) isimli kadın ile kızı K.M. (20) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.M, bıçakla annesini 11 yerinden yaraladı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, şüpheli K.M'yi gözaltına aldı. İlk ifadesinde annesini bıçakla yaraladığını inkar eden zanlı, daha sonra suçunu itiraf etti.

G.M. ise ifadesinde, kızının psikolojik rahatsızlığı bulunduğu, zaman zaman sebepsiz yere kavga ettiklerini söyledi.

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