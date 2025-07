Eski enişte 'İyi geceler, Mehmet görmesin' mesajı attı! Mehmet mesajı görünce...

İSTANBUL Beykoz’da mesaj kavgası cinayetle bitti. İddiaya göre eski enişte eşine 'İyi geceler Mehmet görmesin' diye mesaj attı. Mesajı gören Mehmet Can, eniştesi Ramazan Çelebioğlu'nu konuşma bahanesiyle dükkana çağırdı. Ramazan Çelebioğlu’nu döverek öldüren Mehmet Can, yakınlarına araba kazası deyin diye tembihledi.

İSTANBUL’un Beykoz ilçesi korkunç bir cinayete sahne oldu. İddiaya göre 56 yaşındaki Mehmet Can, eski eniştesi Ramazan Çelebioğlu’nun eşine attığı "İyi geceler, Mehmet görmesin" mesajını öğrendi. Mehmet Can, konuşmak bahanesiyle 59 yaşındaki eski eniştesi Ramazan Çelebioğlu’nu, daha önce birlikte çalıştıkları mermer dükkanına çağırdı.

Öldüresiye dövüp oğullarını aradı

Buluşma kavgayla bitti. Mehmet Can, Ramazan Çelebioğlu’nu mermer dükkanında feci şekilde dövdü. Ardından ağır yaralı halde su kuyusunun yakınına sürükleyip bıraktı. Cinayet sonrası Çelebioğlu’nun oğullarını arayarak, “Babanızı buradan alın” dedi.

Olay yerine gelen oğulları, Ramazan Çelebioğlu’nu baygın halde yerde yatarken buldu. Hemen hastaneye kaldırılan adam, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Büyütmeyelim araba çarptı dersiniz

Olaydan sonra kayıplara karışan Mehmet Can, eski eniştesinin telefonunu da yanına aldı. Çelebioğlu’nun telefonuna gelen çağrıyı yanıtlayan Mehmet Can, eşi Ayten Çelebioğlu’na cinayeti itiraf etti. Mehmet Can, telefonda, “Ramazan’ı biraz hırpaladım, eşime mesaj attı. Bunu büyütmeyelim, araba çarptı dersiniz” dedi. Polis ekipleri olay sonrası kaçan Mehmet Can’ı yakalamak için çalışma başlattı. Cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Kaynak: Ekol TV-Gamze Şimşek