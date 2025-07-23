BIST 10.635
DOLAR 40,45
EURO 47,52
ALTIN 4.463,04
HABER /  GÜNCEL

Eski enişte 'İyi geceler, Mehmet görmesin' mesajı attı! Mehmet mesajı görünce...

Eski enişte 'İyi geceler, Mehmet görmesin' mesajı attı! Mehmet mesajı görünce...

İSTANBUL Beykoz’da mesaj kavgası cinayetle bitti. İddiaya göre eski enişte eşine 'İyi geceler Mehmet görmesin' diye mesaj attı. Mesajı gören Mehmet Can, eniştesi Ramazan Çelebioğlu'nu konuşma bahanesiyle dükkana çağırdı. Ramazan Çelebioğlu’nu döverek öldüren Mehmet Can, yakınlarına araba kazası deyin diye tembihledi.

Abone ol

İSTANBUL’un Beykoz ilçesi korkunç bir cinayete sahne oldu. İddiaya göre 56 yaşındaki Mehmet Can, eski eniştesi Ramazan Çelebioğlu’nun eşine attığı "İyi geceler, Mehmet görmesin" mesajını öğrendi. Mehmet Can, konuşmak bahanesiyle 59 yaşındaki eski eniştesi Ramazan Çelebioğlu’nu, daha önce birlikte çalıştıkları mermer dükkanına çağırdı.

Öldüresiye dövüp oğullarını aradı
Buluşma kavgayla bitti. Mehmet Can, Ramazan Çelebioğlu’nu mermer dükkanında feci şekilde dövdü. Ardından ağır yaralı halde su kuyusunun yakınına sürükleyip bıraktı. Cinayet sonrası Çelebioğlu’nun oğullarını arayarak, “Babanızı buradan alın” dedi.

Eski enişte 'İyi geceler, Mehmet görmesin' mesajı attı! Mehmet mesajı görünce... - Resim: 0

Olay yerine gelen oğulları, Ramazan Çelebioğlu’nu baygın halde yerde yatarken buldu. Hemen hastaneye kaldırılan adam, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Büyütmeyelim araba çarptı dersiniz

Eski enişte 'İyi geceler, Mehmet görmesin' mesajı attı! Mehmet mesajı görünce... - Resim: 1Olaydan sonra kayıplara karışan Mehmet Can, eski eniştesinin telefonunu da yanına aldı. Çelebioğlu’nun telefonuna gelen çağrıyı yanıtlayan Mehmet Can, eşi Ayten Çelebioğlu’na cinayeti itiraf etti. Mehmet Can, telefonda, “Ramazan’ı biraz hırpaladım, eşime mesaj attı. Bunu büyütmeyelim, araba çarptı dersiniz” dedi. Polis ekipleri olay sonrası kaçan Mehmet Can’ı yakalamak için çalışma başlattı. Cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Kaynak:  Ekol TV-Gamze Şimşek

İlgili Haberler
Ölmeden önce kendisini vuran kayınbiraderini ezmeye çalıştı! Şok cinayet
BU FOTO GALERİYE BAKIN
En tehlikeli 24 saat! Uzmanlar bugün dünden beter olacak diyor gölgede 42 derece
Foto Galeri En tehlikeli 24 saat! Uzmanlar bugün dünden beter olacak diyor gölgede 42 derece Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Artık sigara içen de ceza ödeyecek! Yeni dönem başladı, ekipler sahada
Artık sigara içen de ceza ödeyecek! Yeni dönem başladı, ekipler sahada
Ölmeden önce kendisini vuran kayınbiraderini ezmeye çalıştı! Şok cinayet
Ölmeden önce kendisini vuran kayınbiraderini ezmeye çalıştı! Şok cinayet
Genç modele taciz şoku! Eğlence mekanında tanıştığı adam kabusu oldu
Genç modele taciz şoku! Eğlence mekanında tanıştığı adam kabusu oldu
MSF’den 18,6 milyar TL’lik hisse satışı
MSF’den 18,6 milyar TL’lik hisse satışı
Konutta yeni dönem başlıyor: Bakan Kurum detayları açıklayacak
Konutta yeni dönem başlıyor: Bakan Kurum detayları açıklayacak
LGS tercih süreci yarın sona erecek! Yerleştirme sonuçları o tarihte açıklanacak
LGS tercih süreci yarın sona erecek! Yerleştirme sonuçları o tarihte açıklanacak
Piyasaya uygunsuz ürün arz eden firmalara ceza yağdı
Piyasaya uygunsuz ürün arz eden firmalara ceza yağdı
Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı mesajı! Hızla ilerlemeye devam ediyoruz
Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı mesajı! Hızla ilerlemeye devam ediyoruz
Orman yangınlarıyla ilgili 23 kişi gözaltına alındı, 4'ü tutuklandı! Yangınların çıkış sebepleri de belli oldu
Orman yangınlarıyla ilgili 23 kişi gözaltına alındı, 4'ü tutuklandı! Yangınların çıkış sebepleri de belli oldu
DEM ve BBP arasında kavga çıktı! Mustafa Destici 'DEM kendini feshetsin' deyince başladı
DEM ve BBP arasında kavga çıktı! Mustafa Destici 'DEM kendini feshetsin' deyince başladı
Dolar ve Euro'da alış-satış rakamları
Dolar ve Euro'da alış-satış rakamları
İzinsiz yabancı işçi çalıştıranlar şimdi yandı! Karar Resmi Gazete çıktı
İzinsiz yabancı işçi çalıştıranlar şimdi yandı! Karar Resmi Gazete çıktı