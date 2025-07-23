En tehlikeli 24 saat! Uzmanlar bugün dünden beter olacak diyor gölgede 42 derece

GÖLGEDE 42 OLACAK

Bugün İstanbul'da bile gölgede sıcaklıklar yer yer 42 derecelerde olacak. Nemle birlikte etkili olan aşırı sıcaklar için uzmanlar 'EN tehlikeli 24 saat' uyarısını yapıyor. Meteoroloji uzmanı Orhan Şen şu bilgileri verdi:

-İstanbul'da en sıcak gün. Isı adası etkisinden dolayı aşırı sıcaklar iş çıkışına kadar devam eder. İstanbul'un güney ilçelerinde rekor kırılabilir. 38-40C. Dışarı çıkmayın.