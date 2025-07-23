En tehlikeli 24 saat! Uzmanlar bugün dünden beter olacak diyor gölgede 42 derece
TÜRKİYE cayır cayır yanıyor. Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası ile bu hafta mevsim normallerinin 12 derece üzerinde bir sıcaklık var. İstanbul'da da son 2 gündür devam eden sıcak hava dalgasında en yüksek sıcaklık bugün görülecek. İstanbul'da sıcaklıkların gölgede yer yer 42 dereceleri bulması bekleniyor. Sadece İstanbul değil, İzmir, Manisa, Bursa, Balıkesir dahil bir çok ilde bugün sıcaklık rekorları kaydedilecek. Uzmanlar en tehlikeli 24 saat uyarısı verdi.
Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası Türkiye genelinde etkili oluyor. Dün sıcaklık rekorları kırılırken, gecesinde de nem kimseyi uyutmadı. Bugün ise dünden beter olacak. meteoroloji uzmanlarından gelen açıklamaya göre kritik 24 saat geçireceğiz. Sıcaklıklarda rekorun da rekoru kırılacak. Meteoroloji uzmanları bugün için "evden çıkmayın" diyor.
GÖLGEDE 42 OLACAK
Bugün İstanbul'da bile gölgede sıcaklıklar yer yer 42 derecelerde olacak. Nemle birlikte etkili olan aşırı sıcaklar için uzmanlar 'EN tehlikeli 24 saat' uyarısını yapıyor. Meteoroloji uzmanı Orhan Şen şu bilgileri verdi:
-İstanbul'da en sıcak gün. Isı adası etkisinden dolayı aşırı sıcaklar iş çıkışına kadar devam eder. İstanbul'un güney ilçelerinde rekor kırılabilir. 38-40C. Dışarı çıkmayın.
UZMANLAR UYARDI
Meteoroloji uzmanlarının yaptığı uyarılar ise şöyle:
11.00-17.00 arası güneşe ve mümkünse dışarı çıkmayın. Susamayı beklemeyin, en az 3 litre su tüketin. Ağır eforlardan kaçının. Şapka veya şemsiye kullanın. Beyaz/krem renkli ve keten, bol kıyafetler tercih edin. Cildiniz için güneş kremi kullanın.
Peki, yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? İşte başta büyükşehirler olmak üzere il il beklenen hava durumu...