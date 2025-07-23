İzinsiz yabancı işçi çalıştıranlar şimdi yandı! Karar Resmi Gazete çıktı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan yönetmeliğe göre, izinsiz çalıştırılan yabancıların sınır dışı edilme sürecindeki masrafları işverenden tahsil edilecek.

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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan konuya ilişkin Çalışma Bakanlığı yönetmeliğine göre, çalışma izni muafiyeti olmaksızın Türkiye'de çalıştırılan ve haklarında sınır dışı etme kararı alınan yabancılar ile eş ve çocuklarının konaklama giderleri, ülkelerine dönmeleri için gerekli masraflar ve gerektiğinde yapılan sağlık harcamaları amme alacakları kanunu uyarınca işverenden tahsil edilecek.

6 ay sonra uygulama başlayacak

Yabancılar ile eş ve çocuklarının konaklamasına ilişkin masraflar, geri gönderme merkezinde barındırmanın günlük maliyeti, Göç İdaresi Başkanlığı tarafından her mali yılbaşında maktu bir tutar şeklinde belirlenecek.

Kapsam dahilindeki yabancıların en fazla 3 aylık idari gözetimi süresince katlanılan maliyetler işveren veya işveren vekilinden tahsil edilecek. Uygulama 6 ay sonra başlayacak.