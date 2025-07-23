Eskişehir'de dün başlayan yangın sürüyor!

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde dün ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.Abone ol
Büyükyayla Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahaleler sürüyor.
Gece boyunca karadan aralıksız sürdürülen çalışmalara günün ilk ışıklarıyla havadan destek yeniden başladı.
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Büyükyayla Mahallesi yakınlarında çıkan yangının rüzgarın etkisiyle büyümesi ve yön değiştirmesiyle Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyü tedbiren boşaltılmıştı.