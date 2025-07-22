Memleket Partisi resmen kapatıldı

Memleket Partisi, bugün yapılan 2. Olağanüstü Kurultay’da 220 delegenin oyuyla oy çokluğuyla kapatıldı ve siyasi hayatına son verdi.Abone ol
Memleket Partisi, bugün gerçekleştirilen 2. Olağanüstü Kurultayında alınan kararla kapatıldı. Parti resmen tarihe karıştı.
Kurucu Genel Başkanı Muharrem İnce'nin CHP'ye katılmasıyla beraber kendini feshetmesi beklenen Memleket Partisi'nden karar çıktı.
Memleket Partisi, bugün gerçekleştirilen 2. Olağanüstü Kurultay’da alınan kararla oy çokluğuyla kapatıldı. Karar, kurultaya katılan 277 delegenin 220’sinin "kapatılsın" yönünde oy kullanmasıyla alındı.