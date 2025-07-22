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Yunanistan'da aşırı sıcak nedeniyle çalışma saatlerine sınırlama getirildi

Yunanistan'da aşırı sıcak nedeniyle çalışma saatlerine sınırlama getirildi

Yunanistan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, aşırı sıcaklar nedeniyle çalışma saatlerine sınırlama getirdi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yunanistan Meteoroloji Dairesinin başta Attiki, Teselya, Orta Makedonya, Evros, Viotia, Fthiotida, Etoloakarnanias, Eğriboz, Girit, İyon Adaları, Midilli, Sakız, Rodos bölgeleri olmak üzere, ülkede bu hafta çöl sıcaklarının yaşanacağına ilişkin yaptığı duyuruya işaret edilerek yüksek sıcaklık nedeniyle açık alanlarda çalışanlar için çalışma saatlerine getirilen kısıtlama kararı aktarıldı.

Bu kapsamda, bugün yerel saatle 12.00-17.00'de açık alanlarda beden gücü gerektiren işlerde işçilerin çalıştırılması yasaklandı. Yük taşımacılığı, kuryelik, inşaat ve tersane işçiliği gibi alanlarda çalışmalar durduruldu.

Sıcaktan etkilenebilecek, sağlık sorunu olan özel sektör çalışanlarına ise uzaktan çalışma imkanı tanındı.

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