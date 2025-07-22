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İsrail medyası yazdı: Şara'ya üç suikastı Türkiye engelledi

İsrail medyası yazdı: Şara'ya üç suikastı Türkiye engelledi

İsrail menşeili medya kuruluşu Yedioth Ahronoth, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed El Şara'ya yönelik üç suikast girişiminde bulunulduğunu, ancak suikastların Türk kuvvetleri tarafından engellendiğini yazdı.

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İsrail menşeili medya kuruluşu Yedioth Ahronoth'ta yayımlanan bir yazıda, Ahmed El Şara iktidara yükseldikten bu yana üç suikast girişiminin hedefi olduğunu ve üçünün de Türk istihbaratı tarafından engellendiğini yazdı.

"Çeşitli kaynaklara" dayandırılan makalede, ilk suikast girişiminin Mart ayında gerçekleştirildiği fakat Şara Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan çıkarken, Türk kuvvetlerinin şüpheli hareketlerin gerçekleştiğini tespit ettikten sonra suikast girişimini engellediği yazıldı.

Konvoyunun rotasını değiştirdi

Makaleye göre, ikinci girişim ise Ürdün sınırına yakın Dera kentinde gerçekleşti. Şara'nın seçkin Suriyeli ve Türk korumaları, iki bireyin şüpheli hareketlerini tespit ettikten sonra cumhurbaşkanlığı konvoyunun rotasını değiştirerek suikast girişimini engelledi.

Üçüncü girişimin neredeyse başarıyla sonuçlandığı belirtilen makalede, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na giden yolda pusuya yatan silahlı bir adamın tespit edildiği ifade edildi. Makalede, bu suikast girişimine dair detayların henüz netleşmediği bildirildi.

Barrack da dikkat çekti

Makalede, ABD Suriye Özel Temsilcisi ve Türkiye Büyükelçisi Thomas Barrack'ın, Şara'ya yönelik "çok ciddi tehditlerin" varlığından bahsettiği bilgisi yer aldı. Öte yandan, ABD'nin de Şara'nın güvenliği konusunda endişeli olduğu ve ivedilikle bir koruma birliğinin hazırlanması çağrısında bulundu.

Makalede yer alan bilgiye göre, ABD yetkililerinin bilgi ve güvenlik meselesinde sırtını çoğunlukla Türk istihbaratına dayıyor.

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