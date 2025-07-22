İlber Ortaylı kaza geçirdi! Kavga eden şoförleri sakinleştirdi!

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın da içinde bulunduğu araç Balıkesir'de kaza yaptı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken Ortaylı'nın aracının şoförü ile kazaya karışan diğer aracın sürücüsü arasında tartışma yaşantı. Ortaylı aracından inerek ortamı sakinleştirdi.

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Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın içinde bulunduğu araç dün öğlen saatlerinde Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde trafik kazası yaptı. Kazada ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın içinde bulunduğu araç, başka bir araçla çarpıştı.

Kazada yaralanma ya da can kaybı olmadığı belirtildi. Son Dakika Edremit'in haberine göre kazanın ardından Ortaylı’nın şoförü ile diğer sürücü arasında sözlü tartışma yaşandığı da belirtildi. Olay büyüyünce, İlber Ortaylı da araçtan inerek ortamı sakinleştirmeye çalıştığı ifade edildi.