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Bakan Kurum, Balıkesir'de yapımı tamamlanan TOKİ konutlarını paylaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımı tamamlanan Balıkesir'deki sosyal konutların görüntülerini paylaşarak, "Bir yandan 11 ilimizde afet konutlarımızı bitiriyor, bir yandan dar gelirli vatandaşlarımıza sosyal konut üretmeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, TOKİ, bir yandan deprem bölgesinde vatandaşları yeni yuvalarına kavuştururken diğer yandan sosyal konut projeleriyle dirençli şehirlerin kurulup vatandaşların güvenli barınma imkanına kavuşmasını sağlıyor.

Bu kapsamda Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde de 380 bin metrekare alanda inşasına başlanan 2 bin 360 konutun 1854'ü hak sahiplerine teslim edildi. 506 konutun ise yıl sonuna kadar teslim edilmesi planlanıyor.

Bakan Kurum, Balıkesir'de yapımı tamamlanan TOKİ konutlarını paylaştı - Resim: 0

Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde yeni evlerine taşınan vatandaşların görüntülerini paylaşarak, "Bir yandan 11 ilimizde afet konutlarımızı bitiriyor, bir yandan dar gelirli vatandaşlarımıza sosyal konut üretmeye devam ediyoruz. Balıkesir'de ailelerimize sağlıklı, güvenli TOKİ evlerinin anahtarlarını teslim ettik. Güzel günlerde otursunlar." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, Balıkesir'de yapımı tamamlanan TOKİ konutlarını paylaştı - Resim: 1

Görüntülerde yer alan TOKİ Uzmanı Hakan Kılıç da konut projelerinde vatandaşların ihtiyaçlarına uygun sosyal alanların da bulunduğunu ifade etti.

"Usta geldi, 'ben bu duvarı kıramam' dedi"

Hak sahibi Şenol Çimen ise birçok insanın TOKİ'den ev sahibi olma hayali kurduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İlerleyen zamanlarda burası ayrı bir memleket oldu. Çok sağlam binalar, yaz kış demeden çok uğraşla yapıldı. Bir komşumuz var, klima taktıracaktı. Usta geldi, 'ben bu duvarı kıramam' dedi. Burada çok emek var, buraları yaparken makinelerle kırdılar."

Bakan Kurum, Balıkesir'de yapımı tamamlanan TOKİ konutlarını paylaştı - Resim: 2

Bakan Kurum, Balıkesir'de yapımı tamamlanan TOKİ konutlarını paylaştı - Resim: 3

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