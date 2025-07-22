Rus eczacı Tokat'ın büyüsüne kapıldı! Türkçe öğrenmek için işinden istifa etti

Tokat'taki yaz okuluna gitmeyi çok istediğini belirten Volvak, "İşten bile ayrıldım. Tokat'a gerçekten aşık oldum. İnsanları sıcak kanlı. İşten ayrılmam benim seçimimdi, ailem de destek oldu bana. Bu yüzden hiç problem yok. Yaz okulunu seçtim. Türkiye'ye çok kez geldim. Tokat güzel bir şehir. Tokat'ı keşfetmek istedim. Tokat'a ilk defa geliyorum." dedi.