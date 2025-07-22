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Kadın doktor Eylül Karagöz'ün esrarengiz ölümü yemek siparişiyle ortaya çıktı

Kadın doktor Eylül Karagöz'ün esrarengiz ölümü yemek siparişiyle ortaya çıktı

İSTANBUL Sarıyer’de, 30 yaşındaki kadın doğum asistanı Dr. Eylül Karagöz, kaldığı apartman dairesinde mutfakta baygın halde bulundu. Hemen hastaneye kaldırılan genç doktor, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölüm nedeninin kesinleşmesi için otopsi yapılacağı öğrenildi.

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İSTANBUL Sarıyer'deki olay Ekol TV muhabiri Gizem Gündoğdu'nun  haberine göre; genç doktorun ölümü yemek siparişi vermesiyle ortaya çıktı. Kurye kapıyı açan olmayınca apartmandan ayrılmak üzereyken, genç doktorun erkek arkadaşı eve geldi. Durumu anlatan kuryeden sonra kapıyı açan erkek arkadaşı, Karagöz’ü mutfakta hareketsiz şekilde buldu.

İLK MÜDAHALEYİ ERKEK ARKADAŞI VE KOMŞULARI YAPTI
İlk müdahaleyi erkek arkadaşı ve apartman sakinleri yaptı. Kalp masajına yanıt vermeyen Karagöz, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.

Kadın doktor Eylül Karagöz'ün esrarengiz ölümü yemek siparişiyle ortaya çıktı - Resim: 0

BİR AY SONRA EVLENECEKTİ
Eylül Karagöz, erkek arkadaşıyla aynı evde yaşıyordu ve çiftin bir ay sonra nikâh masasına oturacağı öğrenildi. Aynı zamanda kadın doğum asistanı olan çiftin uzmanlıklarını almalarına da yalnızca bir ay kalmıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Karagöz’ün ani ölümü üzerine savcılık soruşturma başlattı. Cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, ilk değerlendirmeler kalp krizine işaret etti. Ancak kesin ölüm nedeni otopsi sonucuyla belli olacak.

Kadın doktor Eylül Karagöz'ün esrarengiz ölümü yemek siparişiyle ortaya çıktı - Resim: 1

"ÇOK ŞAŞKINIZ"
Komşuları, genç doktorun bilinen bir sağlık sorunu olmadığını dile getirerek, “Çok şaşkınız, hâlâ inanamıyoruz. İkisi de genç, hayatlarının en güzel dönemindeydiler” sözleriyle üzüntülerini dile getirdi.

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