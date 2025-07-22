BIST 10.660
DOLAR 40,42
EURO 47,33
ALTIN 4.405,33
HABER /  DÜNYA

Askeri eğitim uçağı okul kampüsüne düştü! Faciada ölü sayısı...

Askeri eğitim uçağı okul kampüsüne düştü! Faciada ölü sayısı...

Bangladeş'in başkenti Dakka'da, hava kuvvetlerine ait eğitim uçağının okul kampüsüne düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükseldi.

Abone ol

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Bangladeş Hava Kuvvetlerine ait F-7 tipi askeri eğitim uçağının Dakka'nın Uttara bölgesinde düşmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 27'ye çıktı.

Yetkililer hayatını kaybeden kişilerden 25'inin çocuk olduğunu belirtirken, yaralanan 78 kişinin ise tedavi gördüğünü aktardı.

Uçak kazası: Dakka'da, Bangladeş Hava Kuvvetlerine ait askeri eğitim uçağı, dün Uttara bölgesinde bir okul kampüsüne düşmüştü.

Bangladeş Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, uçağın düzenli eğitim kapsamında havalandığı, kazanın "teknik arıza nedeniyle" meydana geldiği ve soruşturma sonunda detayların açıklanacağı aktarılmıştı.

Bangladeş resmi ajansı Bangladesh Sangbad Sangstha'nın (BSS) haberine göre, hükümet, kaza nedeniyle 1 günlük yas ilan etmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Dolandıcılar 05448877985 numaradan arıyorlar inanmayana küfür ediyorlar
Dolandıcılar 05448877985 numaradan arıyorlar inanmayana küfür ediyorlar
Maaş kaybı yok! Haftada 4 gün çalışma sisteminin etkisi bakın nasıl oldu
Maaş kaybı yok! Haftada 4 gün çalışma sisteminin etkisi bakın nasıl oldu
NASA çalışanlarından Trump'a sert tepki
NASA çalışanlarından Trump'a sert tepki
Bahadır Tatlısöz sessizce evlenmişti! Büyük aşkta kötü son
Bahadır Tatlısöz sessizce evlenmişti! Büyük aşkta kötü son
Özbek kadının evinde ölü bulunmasında şok ifade: 2 gün cesetle kaldım
Özbek kadının evinde ölü bulunmasında şok ifade: 2 gün cesetle kaldım
AJet'ten indirimli bilet kampanyası
AJet'ten indirimli bilet kampanyası
ABD vizesine "depozito" geliyor: 250 doları olmayan giremeyecek
ABD vizesine "depozito" geliyor: 250 doları olmayan giremeyecek
ÖSYM son tarihi duyurup uyardı
ÖSYM son tarihi duyurup uyardı
Doktor Milletvekilinin de başına bu gelirse! Özel hastanede bildiğin soymuşlar
Doktor Milletvekilinin de başına bu gelirse! Özel hastanede bildiğin soymuşlar
Kalçası uykuda bile çıkıyordu, Türkiye'de hayata döndü
Kalçası uykuda bile çıkıyordu, Türkiye'de hayata döndü
Türkiye'nin milli deniz topu fuarda tanıtılacak! Dakikada 600 atış kapasitesi
Türkiye'nin milli deniz topu fuarda tanıtılacak! Dakikada 600 atış kapasitesi
Muhittin Böcek'in tutukluluğuna itiraz edildi
Muhittin Böcek'in tutukluluğuna itiraz edildi