Dolandıcılar 05448877985 - 05441548391 numaradan arıyor küfür ediyorlar

Telefon dolandıcıları ele geçirdikleri numaraları arayıp "emniyet çevirmesinde kimlik bilgilerinizin başkası tarafından' kullanıldığı tespit edildi diyorlar. Dikkat hepsi numara, inanmayana küfür ediyorlar. 05448877985 ve 05441548391 nolu telefondan aranıyorsanız ya hiç açmadan engelleyin ya da emniyet birimlerine numarayı iletin.

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TÜRKİYE'nin baş belası haline gelen dolandıcılar bu kez farklı bir yöntemle insanları çarpmaya çalışıyorlar. Emniyetin ve polis teşkilatının ismini kullanan dolandıcılar, arka fondaki telsiz sesiyle cep telefonlarını arayıp şöyle diyorlar:

-Dün gece emniyet tarafından yapılan yol denetim uygulamasında sizin kimlik bilgilerinizin kullanıldığı tespit edildi.

Aradıkları cep telefonu numarası 05448877985 . Aradıkları kişiyi inandırmak için her türlü numarayı çekiyorlar. En dikkat çeken nokta 'cep telefonunu kapatmayın' kısmı. Bu söz hepiniz için uyarı olsun, bir dolandırıcı ile karşı karşıya olduğunuzu anlamış olursunuz. Dolandıcı sizi inandıramadığında telefonu küfür ederek kapatıyor.

05448877985 ve 05441548391 nolu telefondan aranıyorsanız ya hiç açmadan engelleyin ya da emniyet birimlerine numarayı iletin.

İçişleri Bakanlığı hepsini topluyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya ve telefon yoluyla yapılan dolandırıcılara göz açtırmıyor. Bakan Yerlikaya en son 17 il merkezli operasyonlarda yakalanan şüphelileri şu ifadelerle paylaştı:

"Siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde 179 şüpheliyi yakaladık. 17 il merkezli 'yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, nitelikli hırsızlık' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarımızda, 46 şüpheli şahıs tutuklandı. 20'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Konya, Erzurum, Tekirdağ, Niğde, Şanlıurfa, İzmir, Mersin, Tokat, Eskişehir, Gaziantep, Kocaeli, Artvin, Sinop, İstanbul, Aksaray, Antalya, Bursa merkezli Mardin, Adana, Karaman, Sivas, Osmaniye, Diyarbakır, Balıkesir, Ordu, Kilis, Manisa, Hatay, Ankara, Aydın, Bingöl, Kahramanmaraş, Çorum, Edirne, Hakkari, Kırklareli ve Malatya'da gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, 7545 sayılı Siber Güvenlik Kanunu'na muhalefet, bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği, bilişim sistemine girme, nitelikli hırsızlık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Yaklaşık 107 milyon lira değerinde 2 araç, 2 deniz aracı ile 2 şirkete el konuldu."

Valileri, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarını, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığını, operasyonları gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlerini, polisleri ve MASAK çalışanlarını tebrik eden Yerlikaya, "Yasa dışı bahis oynatanların ve bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların, Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan'da da sanal devriyelerimizle peşindeyiz." ifadesini kullandı.