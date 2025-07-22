Kalçası uykuda bile çıkıyordu, Türkiye'de hayata döndü

Yatağında dönerken bile çıkan kalçası yüzünden her adımı korkuya dönüşen Romanyalı hastanın çilesi İstanbul'da son buldu. Medipol Acıbadem Hastanesi'nden Prof. Dr. İbrahim Azboy'un uyguladığı "Dual Mobilite" sistemi, hastaya güvenli adımlarını geri kazandırdı.

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Geceleri uykusunda bile kalça protezi yerinden çıkan Romanyalı hasta, çektiği çileye Türkiye'de son verdi. Yaşam kalitesini sıfırlayan ve adeta bir kâbusa dönen tekrarlayan kalça protezi çıkıkları, özellikle çok sayıda operasyon geçirmiş hastalar için büyük bir sorun teşkil ediyor. Medipol Acıbadem Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Azboy, bu zorlu vakada uyguladıkları başarılı tedavi sürecinin detaylarını paylaştı.

HER VAKA, AYRI BİR TEDAVİ PLANI GEREKTİRİR

Romanya’dan gelen Ahmet Yılmaz Öçalan’ın zorlu sürecini anlatan Prof. Dr. Azboy,“Hastamızın sağ kalçasına 2020 yılında bir protez takılmış, ancak zamanla protezde çökme meydana gelmiş. Yapılan ikinci revizyon ameliyatı da ne yazık ki çözüm olmamış ve hastamızın kalçası uykusunda dönerken bile çıkacak hale gelmiş.” şeklinde konuştu. Kalça protezi ameliyatları sonrası çıkık riskinin ortalama yüzde 2 olduğunu belirten Prof. Dr. Azboy, “Ancak her vakanın altında yatan sebep farklıdır ve bu nedenle tedavi mutlak surette kişiye özel planlanmalıdır” diyerek konunun önemini vurguladı.

TOMOGRAFİ İLE DETAYLI PLANLAMA YAPILDI

Tedavi öncesinde detaylı bir değerlendirme yaptıklarını belirten Prof. Azboy, “Önce röntgen ve tomografi çekerek protezin açılanmalarını inceledik. Sonra ameliyata karar verdik. Cerrahi sırasında kalçayı yerinde tutan tendon ve kaslarda ciddi hasarlar ve yırtıklar tespit ettik. Dual mobilite protez sistemi tercih ettik. Bu sistemde femur başı iki ayrı hareket ekseninde dönebildiği için çıkık riski en aza iniyor. Aynı anda kas transferi de yaptık. Yani kalçayı destekleyen kasları başka bir konuma alarak stabiliteyi artırdık. Hastamız ameliyatın ertesi günü yürümeye başladı, ağrısız ve güvenli bir şekilde hareket ediyor’’ ifadelerini kullandı.

UZMANINDAN UYARI: REVİZYONLARDA DOĞRU PLANLAMA ŞART

Prof. Dr. Azboy, özellikle daha önce protez ameliyatı geçirmiş ve çıkık riski taşıyan hastalara şu uyarıda bulundu:

“Her çıkığın nedeni farklıdır. Kaslarda meydana gelen hasarlar, sıkışma, protezlerin yerleşim açıları, kemik kaybı ve omurga sorunları gibi birçok faktör rol oynayabilir. Bu yüzden detaylı muayene ve radyografik inceleme sonrası planlama yapılmalı. Çıkık nedenine uygun tedavi yöntemi ile başarılı sonuç elde edilir”

“UYKUDAYKEN BİLE PROTEZİM ÇIKIYORDU”

Romanya'da çiftçilikle uğraşan 71 yaşındaki Ahmet Yılmaz Öçalan, 3 yılda 3 ameliyatla geçen zorlu süreci şu sözlerle anlattı:

“Her şey bir düşme sonrası protezimin çıkmasıyla başladı. Romanya’da hastanede yerine taksalar da eve geldikten 5 gün sonra tekrar çıkıyordu. Üçüncü çıkıktan sonra çareyi İstanbul’a gelmekte buldum. Artık durum o kadar kötüydü ki, sabaha karşı uykumda bile kalçam çıkıyor, bu da beni psikolojik olarak çökertiyordu. Değerli hocam Prof. Dr. İbrahim Azboy ve ekibinin Medipol Acıbadem Hastanesi'nde gerçekleştirdiği başarılı ameliyatla hayatım değişti. Artık adımlarımı güvenle atabiliyorum ve hayat kalitem yeniden yükseldi. Bu süreçteki yakın ilgileri ve emekleri için başta İbrahim Hoca olmak üzere tüm hastane personeline ne kadar teşekkür etsem azdır.”