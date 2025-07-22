BIST 10.616
DOLAR 40,40
EURO 47,26
ALTIN 4.400,55
HABER /  GÜNCEL

70 günlük tatil başladı! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

70 günlük tatil başladı! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 28. Dönem 3. Yasama Yılı'nın sona ermesiyle tatile girdi. 70 gün sürecek tatil kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Tatile rağmen 3 komisyon ise çalışmalarına devam edecek.

Abone ol

22 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete yayımlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) 1 Ekim'e kadar tatile girmesine ilişkin karar yürürlüğe girdi.

Meclis 70 gün tatilde

Meclis'in, 21 Temmuz Pazartesi gününden itibaren 1 Ekim Çarşamba günü saat 14.00'te toplanmak üzere tatile girmesine, Genel Kurul'un 20 Temmuz tarihli 113'üncü birleşiminde karar verildi.

TBMM'deki bazı komisyonların tatilde ve ara vermede bulunduğu sürede de çalışmasını içeren kararlar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

3 komisyon çalışıyor

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ile Dijital Mecralar Komisyonu'nun TBMM'nin tatilde ve ara vermede bulunduğu sürede de çalışabilmesi kararlaştırıldı.

Söz konusu kararlar, Genel Kurul'un 20 Temmuz'da yapılan 113'üncü birleşiminde alındı.

ÖNCEKİ HABERLER
Metro İstanbul duyurdu! 2 metro durağı bugün saat 10.00'da kapanacak
Metro İstanbul duyurdu! 2 metro durağı bugün saat 10.00'da kapanacak
Hastane devi iflasın eşiğinde! 1983'ten beri hizmet veriyordu
Hastane devi iflasın eşiğinde! 1983'ten beri hizmet veriyordu
Siber suçlarla mücadele kapsamında 5 günde 179 şüpheli yakalandı
Siber suçlarla mücadele kapsamında 5 günde 179 şüpheli yakalandı
Trump, ABD'nin "gerekirse" İran'ın nükleer tesislerine yeniden saldıracağını belirtti
Trump, ABD'nin "gerekirse" İran'ın nükleer tesislerine yeniden saldıracağını belirtti
Sabah saatlerinde sallandı! AFAD ve Kandilli'den deprem açıklaması
Sabah saatlerinde sallandı! AFAD ve Kandilli'den deprem açıklaması
Bakan Yusuf Tekin'den LGS iddialarına yanıt: O PDF, bizim elimizde de var...
Bakan Yusuf Tekin'den LGS iddialarına yanıt: O PDF, bizim elimizde de var...
"Kanseri yendiğimde balon uçurur muyuz?" demişti! Fenerbahçeli Duygu Özdin'den acı haber
"Kanseri yendiğimde balon uçurur muyuz?" demişti! Fenerbahçeli Duygu Özdin'den acı haber
Serinlemek için çaya giren genç boğuldu
Serinlemek için çaya giren genç boğuldu
25 ülke İsrail'i kınadı! ABD’nin İsrail Büyükelçisi skandal açıklama yaptı: "İğrenç"
25 ülke İsrail'i kınadı! ABD’nin İsrail Büyükelçisi skandal açıklama yaptı: "İğrenç"
Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Bakırköy'de oturma eylemi yaptı
Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Bakırköy'de oturma eylemi yaptı
Çiftlikte başlayan yangın ormana sıçradı! 95 küçükbaş hayvan telef oldu
Çiftlikte başlayan yangın ormana sıçradı! 95 küçükbaş hayvan telef oldu
Resmi Gazete'de yayımlandı: TBMM'de tatil kararı...
Resmi Gazete'de yayımlandı: TBMM'de tatil kararı...