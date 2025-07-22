70 günlük tatil başladı! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 28. Dönem 3. Yasama Yılı'nın sona ermesiyle tatile girdi. 70 gün sürecek tatil kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Tatile rağmen 3 komisyon ise çalışmalarına devam edecek.

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22 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete yayımlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) 1 Ekim'e kadar tatile girmesine ilişkin karar yürürlüğe girdi.

Meclis 70 gün tatilde

Meclis'in, 21 Temmuz Pazartesi gününden itibaren 1 Ekim Çarşamba günü saat 14.00'te toplanmak üzere tatile girmesine, Genel Kurul'un 20 Temmuz tarihli 113'üncü birleşiminde karar verildi.

TBMM'deki bazı komisyonların tatilde ve ara vermede bulunduğu sürede de çalışmasını içeren kararlar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

3 komisyon çalışıyor

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ile Dijital Mecralar Komisyonu'nun TBMM'nin tatilde ve ara vermede bulunduğu sürede de çalışabilmesi kararlaştırıldı.

Söz konusu kararlar, Genel Kurul'un 20 Temmuz'da yapılan 113'üncü birleşiminde alındı.