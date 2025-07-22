Trump, ABD'nin "gerekirse" İran'ın nükleer tesislerine yeniden saldıracağını belirtti

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin haziranda İran'a gerçekleştirdiği hava saldırılarında hedef alınan nükleer tesislerin yok edildiğini savunarak, "eğer gerekirse yine yapacaklarını" ifade etti.

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Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin Fox News'e verdiği röportajda ABD'nin İran'a saldırısına yönelik yaptığı açıklamaya yanıt verdi.

Erakçi'nin İran'daki nükleer tesisler hakkında "hasar çok ciddi, tesisler yok edildi" dediğini aktaran Trump, "Elbette öyle, tam da dediğim gibi ve eğer gerekirse yine yaparız." ifadesini kullandı.

Trump, ayrıca, ön raporlara dayanarak ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının Tahran yönetiminin nükleer programını "tamamen yok etmediği" ve çalışmaları sadece "birkaç ay geriye götürmüş olabileceği" yönünde değerlendirmelerde bulunan CNN'in "sahte muhabirlerini derhal kovması" ve hem kendisinden hem de İran'ın nükleer tesislerini yok eden pilotlardan "özür dilemesi" gerektiğini savundu.