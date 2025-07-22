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Adana’da trafik kazası: Aynı aileden 3 kişi yaralandı

Adana’da trafik kazası: Aynı aileden 3 kişi yaralandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2’si ağır 4 kişi yaralandı.

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Adana'nın Ceyhan ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Ceyhan-Kozan kara yolu Mercimek mevkisinde, Halis T. idaresindeki 01 AHP 666 plakalı otomobil ile Hasan T'nin kullandığı 01 D 4381 plakalı kamyonet çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile Halis T'nin eşi Bedia ve kızı Damla yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü ile eşinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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