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Ukrayna-Rusya müzakereleri İstanbul’da! Tarih belli oldu...

Ukrayna-Rusya müzakereleri İstanbul’da! Tarih belli oldu...

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelerin üçüncü turunun çarşamba günü İstanbul'da yapılacağını duyurdu.

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Ukrayna Devlet Başkanı Voladimir Zelenski, Rusya ile yeni barış görüşmelerinin Türkiye'de olacağını açıkladı. 

TARİH BELLİ OLDU

Zelenski görüşmelerin Çarşamba günü yapılacağını söyledi. 

Zelenski ayrıca, “Bugün Rustem Umerov ile esir değişimi hazırlıklarını ve Rus tarafıyla Türkiye’de yapılacak bir sonraki görüşmeyi ele aldım. Umerov, görüşmenin Çarşamba günü planlandığını bildirdi. Daha fazla detay yarın paylaşılacak” ifadelerini kullandı.

Umerov, şu anda Ukrayna Güvenlik ve Savunma Konseyi’nin sekreteri olarak görev yapıyor. Kendisi, Rusya ile yapılan ilk iki müzakere turuna da başkanlık etmişti.

BÜYÜKELÇİLERLE GÖRÜŞTÜ

Zelenski, X'teki hesabından, ülkesinin büyükelçileriyle yaptığı toplantıya ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Ukraynalı lider, ülkesinin 2022'de başlayan savaşın ardından yaptığı diplomatik hamlelere ve toplantıda büyükelçilere verdiği direktiflere değindi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki görüşmelerde "etkili görüşmelerin yalnızca ülke liderleri düzeyinde" olacağını belirten Zelenski, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri ve Ukrayna heyetinin lideri Umerov'un, iki ülke temsilcilerinin Türkiye'de yeni toplantı yapmasını önerdiğini bildirdi.

Zelenski, Kiev'in gündeminin savaş esirlerinin iadesi, "Rusya tarafından kaçırılan çocukların iadesi" ve liderler toplantısına yönelik hazırlık olduğuna dikkati çekti.

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