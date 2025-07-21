Memur ve memur emeklilerinin maaş farkları ne zaman yatacak?

Temmuz ayında memur ve memur emeklilerine yapılan yüzde 15,57 oranındaki zammın ardından, gözler 1-14 Temmuz dönemine ait maaş farklarının ne zaman ödeneceğine çevrildi. Zamlı maaşların hesaplara yatırılmasının ardından, bu döneme ait fark ödemelerinin tarihi merak konusu oldu. Peki, memur ve memur emeklilerine maaş farkı ne zaman ödenecek? İşte detaylar...

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Temmuz itibarıyla yürürlüğe giren yüzde 15,57’lik zam sonrası memur ve memur emeklilerinin maaş farkları hesaplara yatmadı. 1 Temmuz - 14 Temmuz arasında geçen süredeki maaş farkı milyonlarca kişinin gündeminde.

GEÇMİŞ DÖNEM ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILMIŞTI?

Henüz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ya da Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle özellikle Emekli Sandığı kapsamındaki memur emeklileri ile görevdeki memurlar, maaş farklarının yatırılacağı tarihi merakla bekliyor.

Ocak 2025’teki maaş artışları sonrasında oluşan farklar, 24 Ocak itibarıyla hak sahiplerinin hesaplarına geçmişti. Geçmiş dönem uygulamaları dikkate alındığında, maaş farkları genellikle ilgili ayın 20’si sonrasında yatırılıyor.

GÖZLER SGK VE BAKAN IŞIKHAN’DA

Fark ödemelerine ilişkin kesin tarih, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan veya SGK tarafından yapılacak resmi duyuruyla netlik kazanacak. Bu nedenle önümüzdeki günlerde yapılacak açıklamalar yakından takip ediliyor.