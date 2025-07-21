Marmaris'te teknede korkunç olay! 24 yaşındaki Arda hayatını kaybetti

Muğla'nın Marmaris ilçesinde teknede çıkan kavgada başına aldığı darbe sonucu denize düşen 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

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Kocabahçe Koyu'ndaki bir teknede, Kenan Onat ve oğlu Arda Deniz Onat (24) ile Sinan Y, Selim Y. ve Coşkun Volkan C. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Arda Deniz Onat başına darbe alarak denize düştü. Babası denizden baygın haldeki oğlunu çıkardı.

İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Sahil güvenlik ekiplerince Germe Limanı'ndaki 112 Acil Sağlık ekibine ulaştırılan genç, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kavgaya karışan Sinan Y, Selim Y. ve Coşkun Volkan C. gözaltına alındı.