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Dışişleri Bakanlığı’ndan Yunanistan’a deniz parkı uyarısı

Dışişleri Bakanlığı’ndan Yunanistan’a deniz parkı uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın Ege ve İyon Denizi'nde iki deniz parkı ilan etmesine ilişkin, Ege ve Akdeniz gibi kapalı ya da yarı kapalı denizlerde tek taraflı tasarruflardan kaçınılması gerektiğini bildirdi.

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Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın geçen yıl duyurduğu Ege ve İyon Denizi'nde iki deniz parkı ilan etme girişimine dair yazılı bir açıklama yayınladı. Açıklamada, Yunanistan'ın bu girişiminin, Ege Denizi'nde ilan edilecek deniz parkları özelinde, Türkiye ve Yunanistan arasında bağlantılı Ege sorunları bağlamında, aidiyeti uluslararası antlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş coğrafi formasyonlar dahil olmak üzere, hukuki açıdan hiçbir sonuç doğurmayacağının 9 Nisan 2024 tarihli açıklamada yinelendiği hatırlatıldı. Bakanlık, o açıklamada belirtilen hususların bugün de geçerliliğini koruduğunu vurguladı.

Yunanistan'la işbirliğine her zaman hazır olduğunu hatırlatmak isteriz

Bakanlık açıklamasında, "Ege ve Akdeniz gibi kapalı ya da yarı kapalı denizlerde tek taraflı tasarruflardan kaçınılması gerekmektedir. Uluslararası deniz hukuku, söz konusu denizlerde kıyıdaş devletler arasında çevre konuları dahil işbirliğini teşvik etmektedir. Bu bağlamda, ülkemizin Ege Denizi'nde bir kıyıdaş olarak Yunanistan'la işbirliğine her zaman hazır olduğunu hatırlatmak isteriz" ifadelerine yer verildi. Çevrenin korunması gibi evrensel değerlerin, bağlantılı Ege sorunları ve egemenliği uluslararası antlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş bazı ada, adacık ve kayalıkların statüsüne ilişkin hususlar bağlamında istismar edilme gayretlerinin dün olduğu gibi bugün de bir sonuç vermeyeceğinin altı çizildi.

Açıklamada ayrıca, "Türkiye de deniz alanlarında çevreyi korumaya matuf projelerini önümüzdeki günlerde ilan edecektir" bilgisi verildi. Türkiye'nin, Yunanistan ile ilişkilerinde her iki tarafın da sürdürmek istediği ruhu yansıtan 7 Aralık 2023 tarihli Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi çerçevesinde sorunların uluslararası hukuk, hakkaniyet ve iyi komşuluk temelinde çözümü için samimi ve kapsamlı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiği yönündeki tutumunu muhafaza ettiği kaydedildi.

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