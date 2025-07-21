Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na taziye telefonu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ikiz kardeşini kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak taziyelerini iletti.Abone ol
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partinin eski genel başkanlarından Kemal Kılıçdaroğlu'na, ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu'nun vefatına ilişkin taziyelerini iletti.
Partiden yapılan açıklamaya göre, Özel, Kılıçdaroğlu'nu telefonla aradı.
Özel, telefon görüşmesinde, Kılıçdaroğlu'na, ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu'nun vefatından dolayı Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diledi.
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