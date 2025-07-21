Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikiz kardeşi aidat kavgasında öldü

Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikizi olan 76 yaşındaki Adil Kılıçdaroğlu yaşamını yitirdi. Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde bir sitede yönetici olan Adil Kılıçdaroğlu'nun aidat meselesi sebebiyle tartışırken kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun diğer kardeşi Celal Kılıçdaroğlu da 18 Kasım 2022'de kalp krizinden hayatını kaybetmişti.

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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikizi olan 76 yaşındaki Adil Kılıçdaroğlu, Burhaniye Ören beldesi Pelitköy Mahallesi’ndeki Pelinkent Sitesi’nde yöneticilik yapıyordu. Adil Kılıçdaroğlu, site sakini M.A. ile aidat konusunda tartıştı. Tartışmanın ardından birkaç komşusuyla daha doğalgaz hattının yazlıklara bağlanması konusunu görüştü ve ardından evine döndü.

Kavgadan sonra kriz geçirdi

Eve geldikten sonra fenalaşan Adil Kılıçdaroğlu, bir süre sonra kustu. Habertürk'ün aktardığına göre ambulansla hastaneye kaldırılan Adil Kılıçdaroğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kılıçdaroğlu yarın cenazeye gidecek

Haberi alan Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugün TBMM’de düzenlenecek Altan Öymen’in cenaze törenine katılacağı, yarın ise Burhaniye Cemevi’nde düzenlenecek cenaze töreninde kardeşine son yolculuğunda eşlik edeceği öğrenildi.

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2 saat önce doğdum

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikizi Adil Kılıçdaroğlu, 2009 yılında basına verdiği bir demeçte şöyle konuşmuştu:

“Benim Kemal Kılıçdaroğlu ile ikiz olduğumu çoğu kimse bilmez. Babamızın söylediğine göre ben ondan iki saat sonra doğmuşum. Onun için o benim ağabeyim. Ben Seka’dan emekliyim."

Kemal Kılıçdaroğlu'nun diğer kardeşi Celal Kılıçdaroğlu da 18 Kasım 2022'de kalp krizinden hayatını kaybetmişti.