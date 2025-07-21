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Memleket Partisi "kapanma" gündemli olağanüstü kurultayını topladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Memleket Partisi "kapanma" gündemli olağanüstü kurultayını topladı

Memleket Partisinin "kapanma" gündemli olağanüstü kurultayı başladı. Parti genel merkezinde düzenlenen kurultaya, partinin kayıtlı 667 delegesi davet edildi.

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Memleket Partisi Genel Başkanvekili Asuman Ali Güven ve Genel Sekreter Halil İlker Çelik'in başkanlığında parti genel merkezinde düzenlenen kurultaya, partinin kayıtlı 667 delegesi davet edildi.

"Kapanma" gündemiyle toplanan olağanüstü kurultayın ilk gününde, tüzük gereği salt çoğunluk olan 50+1 oranında delege katılımı aranacak.

Memleket Partisi Genel Sekreteri Çelik, kurultayın işleyişine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Kurultayın birinci gününde yeterli çoğunluk sağlanması halinde oylamaya geçeceğiz. Ancak çoğunluk sağlanmazsa ikinci gün, yeterli delege sayısına bakılmaksızın, hazırunla birlikte kurultayımızı gerçekleştireceğiz." dedi.

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