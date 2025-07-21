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Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki rakibi belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3. eleme turundan başlayacak Fenerbahçe, bu turda Hollanda'nın Feyenoord ekibiyle eşleşti.

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Sarı-lacivertli ekip, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde, eski futbolcusu Robin van Persie'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Feyenoord'un rakibi oldu.

Eşleşmenin ilk müsabakası 5 veya 6 Ağustos tarihinde Hollanda'da, rövanş maçı ise 12 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.

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