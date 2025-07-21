Adli Tıp Kurumu'ndan 'Murat Çalık' açıklaması

Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın sağlık durumuna ilişkin Adli Tıp Kurumu’ndan yapılan açıklamada, lenf kanseri teşhisine dair dosyada herhangi bir bulguya rastlanmadığı bildirildi.

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İZMİR’de yapılan kemik iliği biyopsisinin tanı için yeterli olmadığı ifade edilirken, Çalık’ın kesin teşhis ve tedavi süreci için tam donanımlı bir hastaneye sevk edilmesi gerektiği vurgulandı.

İstanbul Adli Tıp Kurumu, tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, raporun eksiksiz ve tam şekilde kayda geçirildiği, herhangi bir tahrifatın olmadığı belirtildi.

İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun açıklamasında, Çalık’a 1999 yılında akut miyeloid lösemi (AML) teşhisi konduğu, ancak hastalığın 26 yıldır tekrar etmediği ve belirtilerinin kaybolduğu ifade edildi.

Ayrıca Adli Tıp, kendilerine iletilen dosyada bu hastalıkla ilgili herhangi bir patoloji raporu veya tedavi belgesinin bulunmadığını ifade etti.

Diğer yandan, Çalık’ın dosyasında lenf kanseri (lenfoma) teşhisine ilişkin de herhangi bir bulgu yer almadığı kaydedildi.

Adli Tıp Kurumu, İzmir’de yapılan kemik iliği biyopsisinin tanı koymak için yetersiz olduğunu, bu nedenle kesin bir sonuç elde edilemediğini belirtti.

Çalık’ın daha kapsamlı tetkikler için tam donanımlı bir hastaneye sevk edilmesi gerektiği kaydedildi.