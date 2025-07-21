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HABER /  POLİTİKA

MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Devlet Bahçeli'ye "Terörsüz Türkiye" ziyareti

MİT Başkanı İbrahim Kalın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir görüşme gerçekleştiriyor. Kalın saat 14.00’te AK Parti’yi, saat 15.30’da DEM Parti Meclis Grubunu ziyaret edecek.

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"Terörsüz Türkiye" çalışmaları kapsamında TBMM'de kurulması planlanan komisyonla ilgili süreçte sona gelindi. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Kalın'ın, komisyon kurulmadan önce Meclis'te grubu bulunan siyasi partileri ziyaret etmesi bekleniyordu.

Kalın ilk ziyaretini MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yaptı.

Kalın'ın saat 14.00'te ise AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile bir araya gelmesi bekleniyor.

İbrahim Kalın, saat 15.30'da da DEM Parti Meclis Grubu'nu ziyaret edecek. Kalın, 24 Temmuz Perşembe günü ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşecek.

Görüşmelerde Kalın'ın, Terörsüz Türkiye çalışmalarını içeren süreçle ilgili bilgi vereceği öğrenildi.

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