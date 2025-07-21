Kiloları ile başı dertte olan Gizem Hatipoğlu fit görünümüyle mest etti...

Hatipoğlu, geçtiğimiz günlerde eşi Hakan Hatipoğlu ile birlikte Nişantaşı'nda görüntülendi. Alışveriş sırasında kameralara yakalanan çift, samimi açıklamalarda bulundu.

Verdiği kilolar sonrası zayıflama süreciyle ilgili soruları yanıtlayan Hatipoğlu, yeni beslenme alışkanlıklarını şu sözlerle anlattı, "Yeme düzenine dikkat ettim, sporumu ihmal etmedim. Gece atıştırmalarını tamamen kestim ve porsiyonları küçülttüm. Önümde tatlı dursa bile artık istemiyorum."