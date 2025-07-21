Kiloları ile başı dertte olan Gizem Hatipoğlu fit görünümüyle mest etti...
Beslenme düzenini değiştiren ünlüler arasına Gizem Hatipoğlu da katıldı. Ünlü fenomen Gizem Hatipoğlu son günlerde verdiği kilolar ile gündemde.
"Var Mısın Yok Musun" ve "Survivor" ile tanınan Gizem Hatipoğlu, 9 kilo vererek fit haliyle dikkat çekti.
BESLENME DÜZENİNİ DEĞİŞTİRDİ
Beslenme düzenini değiştirdiğini söyleyen Hatipoğlu, "Tatlı önümde dursa bile artık istemiyorum" diyerek kararlılığını ortaya koydu.
YAKLAŞIK 9 KİLO VERDİ
Son dönemdeki fit görünümüyle dikkat çeken Gizem Hatipoğlu, yaklaşık 9 kilo vererek geçirdiği fiziksel değişimle adından söz ettiriyor.
Hatipoğlu, geçtiğimiz günlerde eşi Hakan Hatipoğlu ile birlikte Nişantaşı'nda görüntülendi. Alışveriş sırasında kameralara yakalanan çift, samimi açıklamalarda bulundu.
Verdiği kilolar sonrası zayıflama süreciyle ilgili soruları yanıtlayan Hatipoğlu, yeni beslenme alışkanlıklarını şu sözlerle anlattı, "Yeme düzenine dikkat ettim, sporumu ihmal etmedim. Gece atıştırmalarını tamamen kestim ve porsiyonları küçülttüm. Önümde tatlı dursa bile artık istemiyorum."