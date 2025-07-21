Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın yerine vekil seçildi işte sonuçlar

ŞİLE Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’nın tutuklanmasının ardından yerine vekalet edecek ismin belirlenmesi için Belediye Meclisi, olağanüstü toplandı. Seçim sırasında bir kişi ayakkabı atmak isteyince gerilim yaşandı. Oylamada CHP Meclis üyesi Sacit Terzi, başkan vekili seçildi.

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ŞİLE Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’nın tutuklanmasının ardından yerine vekalet edecek ismin belirlenmesi için Belediye Meclisi bugün toplantı yaptı. 15 üyeden oluşan Şile Belediye Meclisi’nde Başkanvekili seçimi için CHP Grubu Sacit Terzi’yi aday gösterirken, Cumhur İttifakı’nın adayı ise Kaya Kocaman oldu.

Oylama sonuçları

Başkan Vekili seçiminde ilk turda oylardaki eşitlik nedeniyle ikinci tura geçildi. İkinci turda, 1 boş oya karşılık Kocaman ile Terzi yedişer oy aldı. Üçüncü turda ise Kaya Kocaman 7, Sacit Terzi ise 8 oy aldı. CHP Grubu oylamayı kazandıklarını iddia ederken AK Parti ise salt çoğunluğun sağlanmadığı gerekçesiyle karara itiraz etti.

Toplantıdaki yapılan görüşmelerin ardından üçüncü tur oylamada üye tam sayısında salt çoğunluk sağlanmadığı için dördüncü tura geçilmesine karar verildi. Dördüncü turda ise Kaya Kocaman 7, Sacit Terzi 8 oy aldı. Böylece Şile Belediye Başkan Vekilliğine CHP'li Meclis Üyesi Sacit Terzi seçildi.

Ayakkabı atmak istedi

Seçim devam ederken içeri giren bir vatandaş ayakkabısını heyete doğru fırlatmak istedi.

O sırada durumu fark eden güvenlik görevlisi müdahale ederken, saldırgan vatandaş salondan uzaklaştırıldı.