Altın uzmanı kar etmek isteyen satabilir dedi! Altının gramı erken rekor kırdı

"ALTIN EZBERLERİ BOZACAK"

Finans Analisti İslam Memiş altın fiyatlarına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. "Yıl sonuna doğu altın fiyatları ezberleri bozacak." ifadelerini kullanan Memiş şunları kaydetti:

-"Altın yıllık getirisini nisana kadar verdi ve üç aylık dinlenme sürecine girdi ve geçtiğimiz haftalarda bu bitti. Kasım ayına kadar 3 bin 500 dolar seviyesi var. Gram altın tarafında hedefimiz 4 bin 500 lira seviyesi. Bugüne kadar altın almayı ihmal etmiş vatandaşları altın fiyatlarındaki dinlenme sürecinin bittiğini bilmesi gerekiyor. Her geçen gün fırsat 4 bin 500 lirayı referans aldığımız zaman alanlarımız var. Kasım ayına kadar dinlenme sürecini fırsata çevirmek mümkün. Bugünkü ekonomik koşullar ikinci dalga yükselişlerin devamını işaret ediyor.