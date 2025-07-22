Altın uzmanı kar etmek isteyen satabilir dedi! Altının gramı erken rekor kırdı
Bu hafta altın fiyatlarında yükseliş var. Gram altın 4 bin 350 lira seviyesini aştı, 4 bin 400'leri gördü. Altının bu ani fırlayışının sebebini uzmanlar, ticaret görüşmelerine ilişkin belirsizliklerin devam etmesine bağlıyor. Altın uzmanı İslam Memiş de "Yıl sonuna doğu altın fiyatları ezberleri bozacak." dedi ve kar satışı yapmak isteyenler yapabilir duyurusu yaptı.
Altın fiyatları bu haftaya aniden fırlayarak başladı. Dün gün sonunda gram altının fiyatı 4 bin 400'leri gördü. Bugün gram altının fiyatı zaman zaman 4 bin 400'lerin altına sarkıyor. Kar satışlarının bu anlık düşüşte etkili olduğu düşünülüyor. Ancak hemen ardından yeniden gram altında yükseliş yaşanıyor. Peki İslam Memiş altın fiyatları için ne diyor, satmalı mı almalı mı? İşte altın fiyatlarında son durum ve tahminler;
22 TEMMUZ SALI ALTIN FİYATLARI
Saat 09.30 itibariyle gram altın 4.400 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altının fiyatı 7.196 TL, yarım altın 14.393 TM, tam altın fiyatı ise 28.609 TL.
"ALTIN EZBERLERİ BOZACAK"
Finans Analisti İslam Memiş altın fiyatlarına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. "Yıl sonuna doğu altın fiyatları ezberleri bozacak." ifadelerini kullanan Memiş şunları kaydetti:
-"Altın yıllık getirisini nisana kadar verdi ve üç aylık dinlenme sürecine girdi ve geçtiğimiz haftalarda bu bitti. Kasım ayına kadar 3 bin 500 dolar seviyesi var. Gram altın tarafında hedefimiz 4 bin 500 lira seviyesi. Bugüne kadar altın almayı ihmal etmiş vatandaşları altın fiyatlarındaki dinlenme sürecinin bittiğini bilmesi gerekiyor. Her geçen gün fırsat 4 bin 500 lirayı referans aldığımız zaman alanlarımız var. Kasım ayına kadar dinlenme sürecini fırsata çevirmek mümkün. Bugünkü ekonomik koşullar ikinci dalga yükselişlerin devamını işaret ediyor.
"EN FAZLA GETİRİ GRAMDA"
Kasım ayında yeni bir analiz yapacağız. Altının gerileme ihtimali var. Son 23 yıllık rakama baktığımızda en fazla getiri gram altında. 2025 yılının ilk yarısında birinciliği elden bırakmadı. İkinci sırada borsa var. Altın puslu havaları sever. Benim elimde 10 bin lira var. Uzun vadeli yatırımcıyım. Ben kişisel olarak değerlendiriyorum yatırım tavsiyesi vermiyorum. 10 bin liranın beş bin lirasını altın yaparım diğer 5 bin liramı gümüş yaparak devam ederim.