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İhanet yüzünden istifa etmişti! CEO'nun yaşamında o detay dikkat çekti..

İhanet yüzünden istifa etmişti! CEO'nun yaşamında o detay dikkat çekti..

Coldplay konserinde samimi şekilde görüntülenen ve yasak aşkları ortaya çıkan yapay zeka şirketinin CEO’su Andy Byron ile üst düzey yöneticisi Kristin Cabot’un özel yaşamlarına dair yeni ayrıntılar ortaya çıktı...

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Coldplay konserinde evli CEO’nun kadın bir şirket müdürüyle samimi görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

CEO GÖREVİNDEN AYRILDI

Tepkiler üzerine şirket iç soruşturma başlattı, CEO ise yaşanan skandal sonrası görevinden ayrıldı.

Kristin Cabot ile şirketin CEO’su Andy Byron, ortaya çıkan skandal sonrası gündemden düşmüyor.

İhanet yüzünden istifa etmişti! CEO'nun yaşamında o detay dikkat çekti.. - Resim: 0

EVLİ OLDUĞU BİLİNİYORDU! 

ABD’nin önde gelen gazetelerinden New York Post, Kristin Cabot’nun, Coldplay konserinin düzenlendiği Boston’ın köklü ailelerinden Cabotlara gelin gittiğini yazdı.

Haberde, Cabot ailesinin bölgenin en zengin ve itibarlı ailelerinden biri olduğu vurgulanırken, Kristin Cabot’un içki markası sahibi Andrew Cabot’la evli olduğu belirtildi.

İSTİFA ETTİ

Astronomer şirketi tarafından yapılan açıklamada, Andy Byron'ın istifa ettiği ve yönetim kurulunun da istifasını kabul ettiği belirtildi.
Tüm dünyada viral olan videoda, Massachusetts eyaletindeki Foxborough kentinde verilen konserde sarılan çift görüntülendiklerini anlayınca aniden kameradan saklanıyor.

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