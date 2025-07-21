BIST 10.597
DOLAR 40,40
EURO 47,15
ALTIN 4.393,26
HABER /  GÜNCEL

Temu alışverişlerinde yeni dönem! Türkiye için açıklama yapıldı

Temu alışverişlerinde yeni dönem! Türkiye için açıklama yapıldı

Temu üzerinden ucuz ürün alanların gümrük vergisi sorununu sonlandıracak gelişmede sona yaklaşılıyor. Temu, Türkiye’de yerel temsilcilik kurma sürecini başlattı. Şirket, temmuz sonuna kadar yasal kuruluş sürecini tamamlamayı planlıyor.

Abone ol

Temu’dan yapılan yazılı açıklamada, “Türkiye pazarına olan uzun vadeli bağlılığımızın bir göstergesi olarak yerel temsilcilik kurma sürecindeyiz. Faaliyetlerimizi, başta veri yönetimi olmak üzere tüm yerel yasal düzenlemelere tam uyum içerisinde sürdürmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

Ticaret Bakanlığı, daha önce Temu yetkilileri ile mayıs ayında bir toplantı gerçekleştirmiş, şirketin 1 Nisan 2024'te yürürlüğe giren “Uzaktan İletişim Araçları Yoluyla Piyasaya Arz Edilen Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği” kapsamında mevzuata uyum sağlaması gerektiğini hatırlatmıştı.

Toplantıda, Temu temsilcileri de mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirme konusunda hazırlık içerisinde olduklarını ve taahhütlerine bağlı kaldıklarını belirtmişti. Temsilcilik süreciyle birlikte şirketin Türkiye’deki hukuki varlığı da resmileşecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Jennifer Lopez, İstanbul'a 2 kargo uçağı ile gelecek! Sahnesi dünyada konuşulacak
Jennifer Lopez, İstanbul'a 2 kargo uçağı ile gelecek! Sahnesi dünyada konuşulacak
Yarış spikeri Esen Gök'ün cenazesi toprağa verildi
Yarış spikeri Esen Gök'ün cenazesi toprağa verildi
Numan Kurtulmuş MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti
Numan Kurtulmuş MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti
Altan Öymen'in cenaze töreninde muhalefet ve iktidar kol kola
Altan Öymen'in cenaze töreninde muhalefet ve iktidar kol kola
Marmaris'te tur teknesindeki kavga can aldı! 24 yaşındaki Arda hayatını kaybetti
Marmaris'te tur teknesindeki kavga can aldı! 24 yaşındaki Arda hayatını kaybetti
Özgür Özel, İzmir Buca Ceza İnfaz Kurumu'nda Aslanoğlu ve Soyer'i ziyaret etti
Özgür Özel, İzmir Buca Ceza İnfaz Kurumu'nda Aslanoğlu ve Soyer'i ziyaret etti
İhanet yüzünden istifa etmişti! CEO'nun yaşamında o detay dikkat çekti..
İhanet yüzünden istifa etmişti! CEO'nun yaşamında o detay dikkat çekti..
Dışişleri Bakanlığı’ndan Yunanistan’a deniz parkı uyarısı
Dışişleri Bakanlığı’ndan Yunanistan’a deniz parkı uyarısı
Fatih Selek'ten dikkat çeken 'Fatih Altaylı' yazısı: "Kendisini hiç sevmem ama.."
Fatih Selek'ten dikkat çeken 'Fatih Altaylı' yazısı: "Kendisini hiç sevmem ama.."
Erdoğan'dan net cevap! Avrupa ile vize serbestisi geliyor mu? 'Türkiye hazır'
Erdoğan'dan net cevap! Avrupa ile vize serbestisi geliyor mu? 'Türkiye hazır'
Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu
Düğün takılarıyla birlikte kaçmıştı! Eşi her şeyi affetti! Meğer...
Düğün takılarıyla birlikte kaçmıştı! Eşi her şeyi affetti! Meğer...