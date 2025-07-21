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Yarış spikeri Esen Gök'ün cenazesi toprağa verildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yarış spikeri Esen Gök'ün cenazesi toprağa verildi

İstanbul Bakırköy'de evinde ölü bulunan yarış spikeri Esen Gök'ün cenazesi Aydın'ın Nazilli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

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Nazilli Yavuz Selim Camisine getirilen Gök için cenaze namazı kılındı. Gök'ün yakınları tabuta sarılıp gözyaşı döktü.

Kılınan cenaze namazının ardından Gök'ün naaşı Eğriboyun Mezarlığı'na defnedildi.

Gök'ün annesi Şadiye, babası Yusuf Gök taziyeleri kabul etti.

Yarış spikeri Esen Gök'ün cenazesi toprağa verildi - Resim: 0

Önceki gün İstanbul'un Bakırköy ilçesi Kartaltepe Mahallesi'nde, bir sitede yaşayan Gök'ten uzun süre haber alamayan arkadaşları, durumu polise bildirmişti.

Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Gök'ün cansız bedeniyle karşılaşmıştı.

Türkiye'nin ilk kadın yarış spikeri olduğu belirtilen Esen Gök'ün cenazesi, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırılmıştı.

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