Torku ve Konya Şeker'in sahibi Soma santralini kapatıyor öyle bir borç takmış ki...

Bünyesinde Torku gibi ünlü markaları barındıran Konya Şeker'in sahibi olduğu Soma Termik Santrali'nde borç nedeniyle üretim durdu. PANKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Soma Termik Santrali’ni kapatacaklarını söyledi. Santralin Türkiye Taş Kömürleri'ne milyarlarca lira borcu olduğu ortaya çıkmıştı. Enerji bakanının toplantıdan kovduğu söylenen PANKOBİRLİK başkanı Ramazan Erkoyuncu bugün son gelişmeleri açıkladı. Bu arada Konya Şeker'de de yüklü borç yapmışlar.

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2015 yılında Soma Termik Santrali'ni 685 milyon dolarlık bedelle satın alan Konya Şeker, kamu iştiraki Türkiye Kömür İşletmeleri’ne (TKİ) olan 18 milyar liralık borç yaptı. Bu borcu ödemeyince de TKİ kömür vermeyi kesti.

Kömür alamayınca üretim durdu

Aylardır kömür ödemesi yapamayan şirkete yeni teslimat yapılmazken, Soma Termik Santrali'nde üretim tamamen durduruldu. PANKOBİRLİK Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu, gerçekleştirdiği basın toplantısından Soma Termik Santrali kapatacaklarını açıkladı.

Bakan kovdu iddiaları vardı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar başkanlığında Ankara’da yapılan toplantıdan kovulduğuna yönelik çıkan iddialara ilişkinde açıklama yapan Erkoyuncu, söz konusu iddiaları yalanladı. Erkoyuncu şunları söyledi:

-“Enerji Bakanımız çıkıp ‘evet kovdum onları’ derse yemin ederim bir dakika kalmam. O an görevi bırakırım. Doğru, Enerji Bakanlığı ile güle oynaya görüşmüyoruz.

-Son toplantıya gergin girdik. Samimi bir görüşme geçti. İki taraf da haddi aşan üslup kullanmıyor. Onların da bizim de istediğimiz olmuyor.

Soma'yı kapatacağız

-Soma’yı kapatacağız gözüyle gittik biz bakanlığa. Soma’da bir gürültü koptu. Soma Termik Santrali kapandığı gün Soma için büyük yıkım olur. Çünkü orada çalışan yüzlerce insan var.

-Soma’yı kapatacağız, can sıkılacak. Bunun faturasını ödemeye hazırım. Kapatacağız, niyetimiz bu yönde. Bu hafta yine görüşme var. Yine söylüyorum; enerji bizim belamız.”

Konya Şeker'de de borç yapmışlar

Türkiye'nin en büyük çiftçi kuruluşu olan ve bünyesinde Torku'yu da barındıran Konya Şeker'in borcu da 4 yılda 4'e katlandı. Kurumun 2021'de 17 milyar lira olan borcu 2025'te 67 milyar 835 milyon 516 bin liraya ulaştı.