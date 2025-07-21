Hakan Çalhanoğlu için çarpıcı açıklama: Hayali taleplerle karşı karşıyayız

Inter Başkanı Giuseppe Marotta, adı Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılan Hakan Çalhanoğlu için Türk kulüplerinden gelen "hayali talepler"le karşılaştıklarını vurgulayarak, milli oyuncunun 23 Temmuz'da antrenmana katılacağını ve ayrılık talebinde bulunmadığını söyledi.

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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Hakan Çalhanoğlu hakkında Inter'den flaş bir açıklama geldi.

Inter Başkanı Marotta, Hakan Çalhanoğlu'nun transferi için açıklamalarda bulundu.

FC Inter 1908'e konuşan Marotta, Hakan Çalhanoğlu için transfer teklifi almadıklarını ve tecrübeli oyuncunun çarşamba günü antrenmana katılacağını söyledi.

"HAYALİ TALEPLERLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

“Hakan Çalhanoğlu için ortada bir durum yokken, sanki varmış gibi bir mesele haline gelmesini istemiyorum. Türkiye'den geldiği söylenen hayali taleplerle karşı karşıyayız! Ancak bize hiçbiri ulaşmıyor. Hiçbir şey gelmedi. Hakan'ı 23'ünde bekliyoruz. Onunla sürekli konuşuyoruz, ayrılma isteğini dile getirmedi."