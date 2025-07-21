İBB soruşturmasında 8 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB’ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 17 zanlıdan 8’i tutuklanırken, 9’u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zanlılara, “rüşvet”, “ihaleye fesat karıştırma” ve “suç örgütüne üye olma” gibi suçlamalar yöneltilirken, operasyonla ilgili sürecin yeni deliller doğrultusunda devam ettiği bildirildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında "rüşvet vermek", "rüşvet almak" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından gözaltına alınan 17 zanlıdan savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı.

8 KİŞİ TUTUKLANDI, 9 KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Savcılıktaki işlemleri tamamlanan ve tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Ali Cüneyt Özdemir, Can Karataş, Cengiz Tosun, Deniz Erzincan, Erdinç Karataş, Mehmet Karataş, Murat Timuçin Altıer ve Taylan Çokyiğit’in tutuklanmasına karar verildi.

Diğer 9 şüpheli ise ‘imza atma’ ve ‘yurt dışına çıkış yasağı’ şeklindeki adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller sonucu 18 şüpheli daha tespit edilmişti.

Haklarında "rüşvet vermek", "rüşvet almak" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlenmişti. Operasyonda 17 zanlı yakalanmıştı.