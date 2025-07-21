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Bakan Fidan ile Erakçi arasında kritik görüşme

Bakan Fidan ile Erakçi arasında kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde Gazze'deki insani kriz, Suriye'deki son durum ve İstanbul’da cuma günü gerçekleştirilecek nükleer müzakereleri değerlendirdi.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefonda görüştü. 

GÜNDEM İSTANBUL'DAKİ GÖRÜŞMELER

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede, Gazze'deki insani durum ve Suriye'deki gelişmelerin yanı sıra cuma günü İstanbul'da yapılacak nükleer müzakereleri ele alındı.

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