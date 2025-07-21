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Balıkesir’de otobüs kazası: 27 yaralı

Balıkesir’de İstanbul-İzmir Otoyolu Naipli mevkisinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 27 kişi yaralandı.

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Balıkesir'de yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 27 kişi yaralandı.

İzmir'den İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan Ç.S. idaresindeki 06 VT 388 plakalı yolcu otobüsü, İstanbul-İzmir Otoyolu Naipli mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 27 kişi yaralandı.

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, X hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul-İzmir Otoyolu Balıkesir Batı ve Kuzey gişeleri arasında otobüsün şarampole devrildiğini belirtti.

Vali Ustaoğlu, paylaşımında, "İlk bilgilere göre 27 yaralı olduğu tespit edilmiştir. Olay yerine yeterince ambulans, UMKE, itfaiye ve AFAD ekiplerimiz sevk edilmiş olup, yaralılarımızın hastanelere sevkleri yapılmaktadır." ifadelerine yer verdi.

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