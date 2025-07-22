Olacak iş mi? İzmir’de tam da gününde 24 saatlik su kesintisi!

İZSU, Konak Üçyol Metro İstasyonu’ndaki bağlantı çalışmaları nedeniyle, haftanın en sıcak günü alarmının verildiği salı günü için kesinti kararı aldı. İzmir'in 17 mahallesinde sabah saat 09.00'da sular kesildi. Kesinti tam 24 saat sürecek işte etkilenecek olan mahalleler...Abone ol
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), bağlantı çalışması nedeniyle bugün 17 mahallede 24 saat süreyle su kesintisi gerçekleştirdi. İZSU'dan yapılan açıklamada, Konak Üçyol Metro İstasyonu inşaat sahasında bağlantı çalışması gerçekleştirileceği belirtildi.
Su kesintisi olan mahalleler
Çalışma nedeniyle su kesintisine gidileceği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
-"22 Temmuz Salı günü saat 09.00 ile 23 Temmuz Çarşamba günü saat 09.00 arasında 24 saat süreyle Altıntaş, Barbaros, Mecidiye, Yeşiltepe, Fatih, Namık Kemal, Bozkurt, Dolaplıkuyu, Tuzcu, Ülkü, Süvari, Ali Reis, Kubilay, Yeni, Sakarya, Ballıkuyu ve Akarcalı mahallelerinde su kesintisi yapılacaktır."
Haftanın en sıcak günü
Su kesintisinin son dönemlerin en sıcak gününe denk getirilmesi tepki yarattı. Meteoroloji uzmanları günlerdir salı ve çarşamba günü Afrika sıcakları ile rekor kırılacağı uyarısında bulunuyordu.
Bugün İzmir'de hava sıcaklığı 40 derecenin üstüne çıkıyor.