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Hayal Köseoğlu'ndan Bahar Şahin'e tam destek! "Anlıyorum kardeşim, geçmiş olsun"

Hayal Köseoğlu'ndan Bahar Şahin'e tam destek! "Anlıyorum kardeşim, geçmiş olsun"

Geçtiğimiz günlerde magazin gündemine bomba gibi itiraflar geldi. Bir programda samimi açıklamalrda bulunan Bahar Şahin yer aldığı Zalim İstanbul projeinde zorbalık gördüğünden bahsetti. Pek çok kişi bahsedilen kişinin Mine Tugay olduğunu düşündü. Mine Tugay'dan da konuya ilişkin açıklamalar gecikmedi.

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Zorbalık ve sektörde uğranılan şiddet tartışmaları devam ederken bir açıklama da Hayal Köseoğlu'ndan geldi. Daha önce Aşkı Memnu, Mahkum ve Hudutsuz Sevda gibi önemli projelerde yer alan Köseoğlu tartışmaya katıldı ve gördüğü zorbalığı isim paylaşmadan aktardı.

Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu da oyunculuk sektöründe yaşanan zorbalıklara yer verdiği paylaşımıyla Bahar Şahin'e destek oldu.

BAHAR ŞAHİN'E DESTEK VERDİ

Hayal Köseoğlu yaptığı paylaşımda; 'Son olayları takip ediyorum. Çok küçük yaşta sektöre girmiş bir insan olarak söylüyorum, oyunculuk sektörü dışardan ışıl ışıl görünen acımasız bir çark sistemidir. Sisteme öyle ya da böyle ait olmayı reddederseniz sizi çiğneyip atar. En en en tepedeki oyuncular için de bunu söyleyebilirim ki bireysel değeriniz minimumdadır. Sattığınız ürün kendiniz olduğunuz için de tam olarak öyle hissettirir sektör size; satılacak bir ürün gibi. Bir kere kurumsal sektördeki gibi bir hiyerarşi yoktur. Her setin kendi içinde bir hiyerarşisi vardır. Maalesef bu hiyerarşi de kimin daha cazgır, daha acımasız olduğuna göre şekillenir. Karşılıklı saygıya ve sevgiye dayanan çok az set vardır. Ben kariyerimde çok şükür öyle birkaç sete denk geldim. Ama genel olarak bireysel değeriniz, fiziksel ve mental sağlığınız, özel hayatınız, emeğiniz, yeteneğiniz, yaratıcılığınız ve en önemlisi mutluluğunuz hep son sıralardayken yapımcı, kanal ve markaların ceplerini dolduran paralar tartışmaz ve değişmez şekilde birinci sıradadır. İkinci sırada da birtakım 'güçlü' adledilen insanların egoları gelir. Dengelerin çok değişik olduğu, sınırların çok belirsiz olduğu, cinsel tacizin, psikolojik şiddetin bile neden olduğunu bilmediğim bir şekilde normalize edildiği vahşi bir ormandır bizim sektör. Dikkat etmezseniz ve iyi mesafeleriniz yoksa çok yıpranırsınız, çok yaralanırsınız. Üstüne üstlük sözleşmelerde oyuncuyu koruyan tek bir madde yoktur. Oyuncu her açıdan sömürülebilir ve bu normaldir. Sömürülmek istemeyen oyuncunun iş bulamayacağı da zaten baştan size söylenir. Ben şahsen geçen sene özellikle babamın kanser olmasıyla birlikte yaşadığım yıpranma ve yılların birikmesiyle birlikte çok yorulduğumu fark ettim. Kısmetse bir sene ara vermek istiyorum. O yüzden resim sitemi kurdum, e-ticarete girdim, kendi senaryolarımı yazmaya başladım çünkü ruhumdan taviz vermekten ve satılacak bir ürün gibi görülmekten çok yoruldum. İnşallah maddi olarak bir sene dinlenebilecek fırsatı yaratabilirim kendime çünkü 15 yaşından beri bu sektörde çalışıyorum ve bazı istisnai, şükürlük durumlar dışında davulun sesi gerçekten uzaktan hoş geliyor. Kısacası; anlıyorum kardeşim geçmiş olsun.' dedi.

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