BIST 10.631
DOLAR 40,42
EURO 47,29
ALTIN 4.400,43
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Türkiye'nin milli deniz topu fuarda tanıtılacak! Dakikada 600 atış kapasitesi

Bursa'da faaliyet gösteren, savunma sanayisindeki birçok projeye üretim yapan firmanın geliştirdiği THUNDERBOLT 40/70 T çift namlulu milli deniz topu, İstanbul'daki fuarda tanıtılacak. Çift namlulu deniz topunun ilk atış testleri, Konya Karapınar Atış Sahası'nda başarıyla gerçekleştirildi.

Abone ol

Firmadan yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanlığı ile imzalanan Stratejik İşbirliği Anlaşması kapsamında yürütülen proje, yüzde 100 yerli üretim anlayışıyla hayata geçirildi.

Türk Deniz Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanan bu sistem, ithal silah sistemlerine olan bağımlılığı ortadan kaldırarak dışa bağımlılığı sona erdirmeyi amaçlıyor.

Yedek parça dahil olmak üzere tamamen yerli imkanlarla üretilebilen bu top, daha düşük maliyetlerle sürdürülebilir savunma çözümleri sunuyor.

Türkiye'nin milli deniz topu fuarda tanıtılacak! Dakikada 600 atış kapasitesi - Resim: 0

Dakikada 600 atış kapasitesi

Açıklamada görüşlerine yer verilen ERMAKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Erol Özkayan, THUNDERBOLT 40/70 T deniz topunun ilk atış testlerini başarıyla tamamladıklarını bildirdi.

Sistemin deniz görevlerinde etkin şekilde kullanılabileceğini vurgulayan Özkayan, "Çift namlulu tasarımıyla dakikada toplam 600 atış kapasitesine sahip olan topumuz, her namludan ayrı ayrı 300 atış yapabiliyor. Ayrıca 12 bin 500 metre azami menzil ve 360 derece dönüş kabiliyetiyle yüksek manevra kabiliyeti sunuyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin milli deniz topu fuarda tanıtılacak! Dakikada 600 atış kapasitesi - Resim: 1

Özkayan, 22-27 Temmuz'da İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek IDEF Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda THUNDERBOLT deniz topunun yanı sıra SM 81 keskin kamalı havan, askeri tip lazer sistemleri, FBG sensörler, üç boyutlu metal yazıcı teknolojileri ve parça üretim kabiliyetlerini tanıtacaklarını aktardı.

İleri teknolojiyi merkeze alarak birçok stratejik ürünün yerlileştirilmesine katkı sağladıklarını dile getiren Özkayan, "Bu anlayış her zaman önceliğimiz olacak. Yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz çözümleri IDEF 2025'te dünyaya tanıtmaktan büyük heyecan ve gurur duyuyoruz." açıklamasında bulundu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Bahar Şahin Mine Tugay'ı savunan Sera Kutlubey'i ifşa etti: Erkek arkadaşımla öpüşüp...
Foto Galeri Bahar Şahin Mine Tugay'ı savunan Sera Kutlubey'i ifşa etti: Erkek arkadaşımla öpüşüp... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Muhittin Böcek'in tutukluluğuna itiraz edildi
Muhittin Böcek'in tutukluluğuna itiraz edildi
MEB'den kritik uyarı: Hemen polise ihbar edin!
MEB'den kritik uyarı: Hemen polise ihbar edin!
Deva'dan istifa eden Cem Avşar ve Evrim Rızvanoğlu bakın hangi partiye geçiyor
Deva'dan istifa eden Cem Avşar ve Evrim Rızvanoğlu bakın hangi partiye geçiyor
Gazze'de gazetecilerden açlık grevi
Gazze'de gazetecilerden açlık grevi
Öcalan sık sık kullanıyor! DEM Parti'nin yeni ismi bakın ne olacak
Öcalan sık sık kullanıyor! DEM Parti'nin yeni ismi bakın ne olacak
Olacak iş mi? İzmir’de tam da gününde 24 saatlik su kesintisi!
Olacak iş mi? İzmir’de tam da gününde 24 saatlik su kesintisi!
Hayal Köseoğlu'ndan Bahar Şahin'e tam destek! "Anlıyorum kardeşim, geçmiş olsun"
Hayal Köseoğlu'ndan Bahar Şahin'e tam destek! "Anlıyorum kardeşim, geçmiş olsun"
70 günlük tatil başladı! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
70 günlük tatil başladı! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Metro İstanbul duyurdu! 2 metro durağı bugün saat 10.00'da kapanacak
Metro İstanbul duyurdu! 2 metro durağı bugün saat 10.00'da kapanacak
Hastane devi iflasın eşiğinde! 1983'ten beri hizmet veriyordu
Hastane devi iflasın eşiğinde! 1983'ten beri hizmet veriyordu
Siber suçlarla mücadele kapsamında 5 günde 179 şüpheli yakalandı
Siber suçlarla mücadele kapsamında 5 günde 179 şüpheli yakalandı
Trump, ABD'nin "gerekirse" İran'ın nükleer tesislerine yeniden saldıracağını belirtti
Trump, ABD'nin "gerekirse" İran'ın nükleer tesislerine yeniden saldıracağını belirtti