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Bahar Şahin Mine Tugay'ı savunan Sera Kutlubey'i ifşa etti: Erkek arkadaşımla öpüşüp...

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Bahar Şahin Mine Tugay'ı savunan Sera Kutlubey'i ifşa etti: Erkek arkadaşımla öpüşüp...

Bahar Şahin, Zalim İstanbul'da yaşadığı kötü günleri yıllar sonra itiraf edip Mine Tugay'ı suçlamıştı. Şahin şimdi de Mine Tugay için destek mesajı yayınlayan Sera Kutlubey'i ifşa etti.

Bahar Şahin Mine Tugay'ı savunan Sera Kutlubey'i ifşa etti: Erkek arkadaşımla öpüşüp... - Resim: 1

2019 yılında yayınlanan Zalim İstanbul dizisinde rol alan Bahar Şahin, yıllar sonra sette mobbinge uğradığını iddia etmişti. 

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Bahar Şahin Mine Tugay'ı savunan Sera Kutlubey'i ifşa etti: Erkek arkadaşımla öpüşüp... - Resim: 2

Şahin, bir kadın meslektaşı tarafından sistematik şekilde psikolojik şiddete maruz kaldığını söyleyerek o dönem yaşadığı zor günleri anlattı. 

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Bahar Şahin Mine Tugay'ı savunan Sera Kutlubey'i ifşa etti: Erkek arkadaşımla öpüşüp... - Resim: 3

Bu sözlerin hedefinin Mine Tugay olduğu iddia edilmişti.  Mine Tugay ise iddiaları reddetmesine rağmen Bahar Şahin durmadı.

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Bahar Şahin Mine Tugay'ı savunan Sera Kutlubey'i ifşa etti: Erkek arkadaşımla öpüşüp... - Resim: 4

Bahar Şahin o dönem ikinci dizileri Gülümse Kaderine döneminde yapım şirketine gönderdiği ihtarnameyi Mine Tugay'a cevaben sosyal medya hesabından paylaştı.

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