BIST 10.631
DOLAR 40,42
EURO 47,29
ALTIN 4.400,43
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

ÖSYM son tarihi duyurup uyardı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
ÖSYM son tarihi duyurup uyardı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2025-YKS) katılan ve okul birinciliği bulunan adaylara, bilgilerini kontrol ederek, eksiklik veya hata olması durumunda 23 Temmuz'a kadar e-Okul sisteminden gereken düzeltmeleri yapmaları gerektiği uyarısında bulundu.

Abone ol

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ortaöğretim kurumlarının 2024-2025 eğitim öğretim yılı okul birinciliği bilgileri, 2025-YKS yerleştirme işlemlerinde kullanılmak üzere 17 Temmuz'da e-Okul sisteminden elektronik ortamda alınarak ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine aktarıldı.

Bu kapsamda, okul birincisi olan adayların bilgilerini, 23 Temmuz'a kadar "https://ais.osym.gov.tr" adresinden kontrol etmeleri, okul birinciliği bilgisinde eksiklik veya hata olan adayların e-Okul sisteminden gereken düzeltmeleri yapmaları gerekiyor.

Bu süre tamamlandıktan sonra okul birinciliği bilgisinde düzeltme veya değişiklik yapılamayacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Doktor Milletvekilinin de başına bu gelirse! Özel hastanede bildiğin soymuşlar
Doktor Milletvekilinin de başına bu gelirse! Özel hastanede bildiğin soymuşlar
Kalçası uykuda bile çıkıyordu, Türkiye'de hayata döndü
Kalçası uykuda bile çıkıyordu, Türkiye'de hayata döndü
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yeni dalga operasyon
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yeni dalga operasyon
Türkiye'nin milli deniz topu fuarda tanıtılacak! Dakikada 600 atış kapasitesi
Türkiye'nin milli deniz topu fuarda tanıtılacak! Dakikada 600 atış kapasitesi
Muhittin Böcek'in tutukluluğuna itiraz edildi
Muhittin Böcek'in tutukluluğuna itiraz edildi
MEB'den kritik uyarı: Hemen polise ihbar edin!
MEB'den kritik uyarı: Hemen polise ihbar edin!
Deva'dan istifa eden Cem Avşar ve Evrim Rızvanoğlu bakın hangi partiye geçiyor
Deva'dan istifa eden Cem Avşar ve Evrim Rızvanoğlu bakın hangi partiye geçiyor
Gazze'de gazetecilerden açlık grevi
Gazze'de gazetecilerden açlık grevi
Öcalan sık sık kullanıyor! DEM Parti'nin yeni ismi bakın ne olacak
Öcalan sık sık kullanıyor! DEM Parti'nin yeni ismi bakın ne olacak
Olacak iş mi? İzmir’de tam da gününde 24 saatlik su kesintisi!
Olacak iş mi? İzmir’de tam da gününde 24 saatlik su kesintisi!
Hayal Köseoğlu'ndan Bahar Şahin'e tam destek! "Anlıyorum kardeşim, geçmiş olsun"
Hayal Köseoğlu'ndan Bahar Şahin'e tam destek! "Anlıyorum kardeşim, geçmiş olsun"
70 günlük tatil başladı! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
70 günlük tatil başladı! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı