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AJet'ten indirimli bilet kampanyası

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
AJet'ten indirimli bilet kampanyası

AJet, yurt içi uçuşlarda vergiler dahil 849 liradan başlayan fiyatlarla indirimli bilet kampanyası başlattı.

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AJet'ten yapılan açıklamaya göre, şirket yurt içi seyahat planlarını erkenden yapan misafirlerine özel bir kampanya düzenledi. Erken rezervasyon fırsatlarıyla 155 bin koltuk, vergiler dahil 849 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Erken rezervasyon kampanyasında indirimli biletler, yarın saat 23.59'a kadar satın alınabilecek. İndirimli biletler, 10 Ekim 2025 ile 10 Ocak 2026 tarihleri arasındaki tüm yurt içi uçuşlarda geçerli olacak.

Tek yön direkt uçuşlarda geçerli indirimli biletler, sadece "AJet.com" ve AJet'in mobil uygulamasından alınabilecek.

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