Bahadır Tatlısöz sessizce evlenmişti! Büyük aşkta kötü son

Sevilen şarkıları ile milyonların sevgisini kazanan Bahadır Tatlıöz özel hayatına ilişkin önemli biraçıklama yaptı. 2018 yılında nikâh masasına oturan şarkıcı Bahadır Tatlıöz ile Yasemin Tatlıöz boşanma kararı aldı.

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Bahadır Tatlıöz 7 yıl önce Yasemin Tatlıöz ile sessiz sedasız nikâh masasına oturmuştu. Evlendikten sonra eşiyle Bodrum'a yerleşen şarkıcı İstanbul'dan neden taşındığını şu sözlerle anlatmıştı:

"İstanbul'dan kaçtım. Çünkü çok hassas bir ruh halim var. Olumsuzluklardan aşırı etkileniyorum. Üzgün ve naif insanları sömüren, hırslı ve saldırgan insanların bir arada yaşadığı bir şehir İstanbul Gümüşlük'e yerleştik. Bir adımda bahçeye, 10 adımda denize varıyor ayağım. En azından toprağa basıyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın, bu bir vazgeçiş değil. Daha güçlü bir başlangıcın ilk adımları."

BOŞANACAĞINI AÇIKLADI

Bahadır Tatlıöz şimdi yeniden İsanbul'a döndü, sebebini de verdiği bir röportajda açıkladı:

"Çok sevgili eşimle yollarımızı ayırma kararı aldık. Öyle olunca da benim İstanbul'a dönmem, bir erkek olarak evi ve birçok şeyi ona bırakmam gerekti. Zaten aramızda problem yok. İkimiz için de böyle olması gerektiğine inanarak bir yola giriyoruz."