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Özbek kadının cesedini streç filme sarıp evinde 2 gün onunla birlikte oturdu

Özbek kadının cesedini streç filme sarıp evinde 2 gün onunla birlikte oturdu

Çanakkale'de Özbekistan uyruklu kadının evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma devam ediyor. Özbekistan uyruklu kadının erkek arkadaşı M.K'nin emniyetteki ifadesinde, Dinara Alya Urkasimova'nın alkol aldıktan sonra hayatını kaybettiğini, korktuğu için kimseye haber veremediğini ve cesetle 2 gün aynı evde yaşadığını söylediği öğrenildi.

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Polis ekiplerince gözaltına alınan Dinara Alya Urkasimova'nın erkek arkadaşı M.K. (47), ifadesinin alınması için Çanakkale Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

M.K, emniyetteki ifadesinde, 2 gün önce saat 02.00 sıralarında alkol aldıklarını öne sürerek şunları söyledi:

-"Masaj yaptığı sırada bir anda fenalaştı. Nefessiz kaldı. Kalp masajı yaptım, geri döndüremedim. Öldüğü için korktum. Kimseye haber veremedim. 2 gün cesetle aynı evde kaldım. Ben öldürmedim."

Ceset, streç filme sarılı halde bulunmuş

Bu arada Urkasimova'nın dairesine gelen polis ekiplerine kapıyı M.K'nin açtığı, polis ekiplerinin Urkasimova'nın nerede olduğunu sorması üzerine şüphelinin kapısını kilitlediği masaj odasını gösterdiği, maktulün cesedinin de odada streç filme sarılı halde bulunduğu bildirildi.

Whatsapp'ta evlilik hazırlığında olduğunu yazmış

Özbek kadının cesedini streç filme sarıp evinde 2 gün onunla birlikte oturdu - Resim: 0Dinara Alya Urkasimova'nın 20 Temmuz Pazar günü saat 12.17'de yaptığı Whatsapp durum güncellemesinde "Evlilik hazırlığı içindeyim, bir süreliğine Çanakkale dışında olacağım. Sosyal medyaya bakmayacağım." yazdığı belirtildi.

Şüpheli M.K, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilecek.

Olay: Esenler Mahallesi Kocatepe Sokak'taki bir sitedeki evinde yalnız yaşayan Dinara Alya Urkasimova'dan (63) 3 gündür haber alamayan yakınları, durumu polise bildirmiş, eve gelen polis ve sağlık ekipleri Urkasimova'yı yerde hareketsiz bulmuştu. Sağlık görevlileri, yaptıkları incelemede, Özbekistan uyruklu kadının yaşamını yitirdiğini tespit etmişti.

Dinara Alya Urkasimova'nın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası otopsi yapılmak üzere Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine gönderilirken Urkasimova'nın erkek arkadaşı olduğu öğrenilen ve bu sırada evde bulunduğu iddia edilen M.K. (47) polis tarafından şüpheli olarak gözaltına alınmıştı.

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