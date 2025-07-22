Kim bu gizemli avukat? Cezaevindeki Fatih Altaylı'yı ziyaret etmiş, neler demiş neler!

31 gündür Silivri Cezaevi'nde tutuklu halde bulunan gazeteci Fatih Altaylı kendisini tanımadığı bir avukatın ziyaret ettiğini açıkladı. Altaylı avukatın ziyaret sırasında ilginç bilgiler verdiğini ifade etti.

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Bundan bir ay önce Cumhurbaşkanı'na tehdit suçu gerekçe gösterilerek tutuklanan gazeteci Fatih Altaylı, Silivri Cezaevi'nden dikkat çeken bilgileri açıklamaya devam ediyor.

Aldığı notları beraber yayın yaptığı Emre Acar aracılığı ile milyonlara aktaran Fatih Altaylı, 19 Mart tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ekrem İmamoğlu, İBB bürokratları ve CHP'li belediye başkanlarına yapılan operasyonlara değindi.

Altaylı'nın kanalında yayımlanan bugünkü "Fatih Altaylı YORUMLAYAMIYOR: "Bir hayal" / Serap Belovacıklı yorumluyor" videosunda konuk olarak gazeteci Serap Belovacıklı katıldı. Videonun ilk kısmında gazeteci Emre Acar tarafından okunan açıklamada Fatih Altaylı kendisini daha önce tanımadığı bir avukatın ziyaret ettiğini söyledi.

Avukatın aktardığı bilgilere göre kendisi AK Parti'ye yakın inşaat şirketlerinden Gül İnşaat'ın patronlarının avukatı. Altaylı kendisini ziyarete gelen bu avukatı bir süre dinledikten sonra gitmesini rica ettiğini belirtti.

"Eylül sonu ekim başı iddianame hazırlanır, tahliyeler başlar"

Altaylı, kendisini ziyarete gelen avukatın verdiği bilgileri ilginç bulduğunu aktardıktan sonra avukattan duyduklarını açıkladı.

Avukat, CHP'li belediye başkanlarının iddianamelerinin Eylül sonu Ekim başı gibi hazır olacağını ve yargılamaların başlaması ile beraber tahliyelerin de başlayacağını aktardı.

Altaylı, avukatın İmamoğlu'nun iddianamesinin yılbaşından sonra hazır olacağı konusunda emin konuştuğunu belirtti.

Altaylı'nın notu şöyle:

Dün tanımadığım bir avukat ziyaretime geldi. Söylediği kadarıyla AKP'ye yakın inşaat şirketlerinden Gül İnşaat'ın patronlarının avukatıymış. Bilmiyorum, vekaletnamesini görmedim.

Bir süre dinledim anlattıklarını, sonra da gitmesini rica ettim. Verdiği bilgiler ilginçti. Belediye başkanlarının iddianameleri Eylül sonu, Ekim başı hazır olur. Yargılamalarla beraber tahliyeler başlar dedi.

Ekrem İmamoğlu detayı

Başkanları tutuklayabilmek için irtikap ve örgütlü suça soktuklarını iddia etti. Ekrem İmamoğlu ile ilgili iddianamenin ise yılbaşından sonra hazırlanacağı konusunda gayet emin konuştu. Şaşırdım.